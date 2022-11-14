مونديال 2022: ياسين بونو: المنتخب المغربي يهدف لتجاوز الدور الأول ومواصلة المنافسة

قال ياسين بونو حارس مرمى المنتخب المغربي، وأحد أبرز اللاعبين الذين سيعتمد عليهم المنتخب في نهائيات كأس العالم قطر 2022، إن منتخب المغرب تعلم الدرس جيداً من الإخفاق في كأس العالم 2018 في روسيا، عندما خرج من الدور الأول بنقطة واحدة بعد خسارته من إيران والبرتغال وتعادله مع إسبانيا، مؤكداً أن هدف المنتخب المغربي هو تجاوز دور المجموعات أولاً، ثم مواصلة المنافسة.

وأضاف بونو، أن المنتخب المغربي سيكون جاهزاً للمنافسة في النهائيات المونديالية كما فعل في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، بتصدره مجموعته التي ضمت غينيا بيساو وغينيا والسودان بعد أن حقق ستة انتصارات وسجل 20 هدفا واستقبلت شباكه هدفا واحدا، ثم التفوق على الكونغو الديمقراطية في المرحلة الأخيرة والحاسمة (4 - 1), مشيراً إلى أن المنتخب " كان مُجهزاً جيداً في الجانب الدفاعي، وكنا منظمين وهذا ساعدنا في قبول القليل من الأهداف".





وتابع الحارس المتألق مع إشبيلية الإسباني، متحدثاً عن منتخبات المجموعة السادسة: "منتخب بلجيكا يملك لاعبين كباراً وهو فريق قوي، وقد وصلوا سابقاً إلى نصف نهائي كأس العالم والجميع يعرف قوتهم، وكرواتيا هي وصيف النسخة الأخيرة أما كندا فهو منتخب طموح ويملك بعض اللاعبين الكبار أيضاً ولذلك سيكونون منافسين أقوياء" - وفقا للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/.

ويقص المنتخب المغربي شريط مواجهاته في المونديال أمام منتخب كرواتيا يوم 23 نوفمبر الجاري، ثم يلاقي بلجيكا يوم 27 منه، ويختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة منتخب كندا في الأول من ديسمبر المقبل.

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وتابع الحارس المتألق مع إشبيلية الإسباني، متحدثاً عن منتخبات المجموعة السادسة: "منتخب بلجيكا يملك لاعبين كباراً وهو فريق قوي، وقد وصلوا سابقاً إلى نصف نهائي كأس العالم والجميع يعرف قوتهم، وكرواتيا هي وصيف النسخة الأخيرة أما كندا فهو منتخب طموح ويملك بعض اللاعبين الكبار أيضاً ولذلك سيكونون منافسين أقوياء" - وفقا للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/.ويقص المنتخب المغربي شريط مواجهاته في المونديال أمام منتخب كرواتيا يوم 23 نوفمبر الجاري، ثم يلاقي بلجيكا يوم 27 منه، ويختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة منتخب كندا في الأول من ديسمبر المقبل.