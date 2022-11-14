فرقة الحرس الديواني بأجيم جربة تحبط محاولة تهريب مبلغ مالي قيمته 260 ألف دينار

تمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بأجيم جربة من إحباط محاولة تهريب مبلغ مالي هام من العملة التونسية مخفية بإحكام على متن شاحنة خفيفة تحمل ترقيم تونسي على مستوى القنطرة الرومانية بجزيرة جربة وذلك إثر مرورها على جهاز التفتيش بالأشعة بنقطة التفتيش بالقنطرة

وتولى أعوان دورية الحرس الديواني المتمركزة بالمكان إخضاع الشاحنة المذكورة للتفتيش الدقيق ليتم العثور داخلها على مخبأ مهيأ يحتوي على مبلغ مالي يناهز 260 ألف دينار تونسي.





وتم تحرير محضر حجز في الغرض وجرى إثر استشارة النيابة العمومية الإذن باستكمال الأبحاث الديوانية بالتنسيق مع مصالحها إضافة إلى استكمال الأبحاث العدلية لدى المصالح الأمنية المختصة.



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وتم تحرير محضر حجز في الغرض وجرى إثر استشارة النيابة العمومية الإذن باستكمال الأبحاث الديوانية بالتنسيق مع مصالحها إضافة إلى استكمال الأبحاث العدلية لدى المصالح الأمنية المختصة.