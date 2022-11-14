بطولة الرابطة الاولى لكرة القدم(الجولة7): برنامج مباريات الدفعة الثالثة

في ما يلي تعيين حكام مباريات الدفعة الثالثة من منافسات الجولة السابعة للمرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بمجموعتيها الاولى و الثانية و التي ستدور غدا الثلاثاء 15 نوفمبر الجاري انطلاقا من الساعة الثانية و النصف ظهر ا (س 14 و 30 دق) على النحو الاتي :







المجموعة الاولى

الملعب البلدي بالشابة

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هلال الشابة-النادي الصفاقسي



المجموعة الثانية

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ملعب بن جنات المنستير

الاتحاد المنستيري-مستقبل الرجيش

ملعب حمادي العقربي برادس

النادي الافريقي-الاولمبي الباجي



المجموعة الاولىالملعب البلدي بالشابةهلال الشابة-النادي الصفاقسيملعب بن جنات المنستيرالاتحاد المنستيري-مستقبل الرجيشملعب حمادي العقربي برادسالنادي الافريقي-الاولمبي الباجي