بطولة الرابطة الاولى لكرة القدم(الجولة7): برنامج مباريات الدفعة الثالثة


Publié le Lundi 14 Novembre 2022 - 15:42 قراءة: 0 د, 22 ث
      
في ما يلي تعيين حكام مباريات الدفعة الثالثة من منافسات الجولة السابعة للمرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بمجموعتيها الاولى و الثانية و التي ستدور غدا الثلاثاء 15 نوفمبر الجاري انطلاقا من الساعة الثانية و النصف ظهر ا (س 14 و 30 دق) على النحو الاتي :


المجموعة الاولى
الملعب البلدي بالشابة
..

.

هلال الشابة-النادي الصفاقسي

المجموعة الثانية
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...

ملعب بن جنات المنستير
الاتحاد المنستيري-مستقبل الرجيش
ملعب حمادي العقربي برادس
النادي الافريقي-الاولمبي الباجي

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