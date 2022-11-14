تتويج الفائزين في المسابقة الوطنية للمبادرة الخاصة "مشروعك" على هامش قمة الفرنكفونية

انتظم مساء أمس الأحد بمناسبة انعقاد القمة الفرنكوفونية بجزيرة جربة حفل اختتام المسابقة الوطنية للمبادرة الخاصة "مشروعك" التي أطلقتها منذ يوم 22 جويلية الماضي وزارة التشغيل والتكوين المهني في اطار مشروع التكوين وسوق الشغل المنجز بالشراكة مع وكالة التعاون الألماني وعدة وزارات وهياكل مساندة وتمويل





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ولدى اشرافه على حفل اختتام المسابقة لفت وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي بالمناسبة الى أن ما يميز هذه المسابقة الأولى من نوعها في تونس أنها شملت كل ولايات الجمهورية وجنّبت الشاب الطرق التقليدية في ايداع الملفات بفرض عدة وثائق وأوراق بل تم كل ذلك عن بعد عبر الإنترنات ما جعل كل الشباب في نفس الظروفواضاف أن هذه المسابقة التي تقدم لها نحو 4000 فكرة مشروع من كل الجهات وفّرت المرافقة والاحاطة والمتابعة للشباب الذي توفرت فيه الشروط التي حددتها المسابقة لتفرز 250 شابا وشابة فاز منهم شابان عن كل ولاية بمجموع 48 متوج تحصل كل واحد منهم على منحة قدرها 30 ألف ديناروأشار الى أن بقية المشاركين في المسابقة من غير المتوجين سيتمتعون بالمرافقة والتمويل العمومي لتمويل مشاريعهم مع مساندتهم وتأطيرهم الى حين انجاز مشاريعهم.وأعلن الوزير عن الإعداد لإنطلاق مشروع جديد كبير تحت عنوان "مبادرون" بتمويل من الدولة سيشمل 4000 ب24 ولاية بنفس المقاربة في شكل مسابقة من شأنها أن تخلق حسب تقديره ديناميكية في بعث المشاريع و تجعل الشاب مساهما في خلق الثروة وتبعث فيه الأمل وتوفر له الإحاطة والمرافقةواعتبر النصيبي ان نجاح "مشروعك" وضمان نجاح "مبادرون" لا يمكن أن يتحقق الا اذا ما تم الابتعاد عن البيروقراطية وعن تباطؤ الادارة لذلك لم تأخذ المسابقة الوطنية للمبادرة الخاصة بين انطلاق الفكرة وانجازها إلا 6 أشهروثمن الشباب المتوج هذه المسابقة التي مكنتهم من الاحاطة والمرافقة وتنمية روح المبادرة لديهم ومساعدتهم على اتمام ملفاتهم وخاصة مخططات الأعمالوللاشارة تم في اطار انجاز هذه المسابقة الوطنية الاولى من نوعها في تونس منذ اطلاقها خلال شهر جويلية الماضي وبحضور 10 أعضاء حكومة امضاء اتفاقية اطارية للشراكة بين الوزارات المتداخلة لتعزيز التعاون والتكامل بين مختلف الهياكل العمومية للمساندة والدعم والتمويل وتوحيد الجهود والعمل المشترك بما يمكّن الشباب من تيسير ادماجه في الدورة الاقتصادية والمساهمة في دفع التنمية جهويا ووطنيا الى جانب امضاء اتفاقية شراكة خصوصية بين الهياكل المتداخلة في تنفيذ المسابقة لتنسيق مساهماتها في دعم ومرافقة الباعث وتوفير المساعدة المالية والفنية لهويتوزع المتوجون في المسابقة والبالغ عددهم 48 شابا بين 21 فائزمن جنس الايناث و27 متوجا من الذكور ينتظر ان يوفروا 775 موطن شغل بحجم استثمارات تبلغ 3 فاصل 2 مليون دينار تعهد البنك التونسي للتضامن لوضع خط تمويلي لفائدة هذه المشاريع لتوفير التمويلات اللازمة لها والمقدرة حاجياتها من القروض بمبلغ مليون ونحو 200 ألف دينار