كاس العالم قطر 2022." نسبة الحجوزات في الفنادق العائمة بلغت في الأسبوع الأول من المونديال 100 بالمائة

رست السفينة /ام اس سي بويسيا/ ثاني الفنادق العائمة خلال مونديال قطر 2022 ، صباح اليوم، في ميناء الدوحة، لتنضم بذلك إلى الفندق العائم، سفينة /ام اس سي وورلد يوربا/ في تقديم ضيافة فاخرة لمشجعي بطولة كأس العالم قطر 2022.





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وبحسب تقديرات مجموعة /ام اس سي كروزس/ المالكة للفنادق العائمة الثلاثة التي تخدم البطولة فإن طاقتها الاستيعابية تصل إلى 10 آلاف سرير، وقد بلغت نسبة حجوزاتها في الأسبوع الأول من المونديال حدود 100 بالمائة.وتعد الفنادق العائمة، واحدة من عدة تسهيلات تقدمها دولة قطر خلال بطولة كأس العالم قطر 2022، المقرر انطلاقها /الأحد المقبل/، للمشجعين وتتيح لهم خيارات متعددة للحجز والإقامة طوال البطولة، بينها شقق وفلل وقرى للمشجعين والفنادق المعتادة.وتعتبر السفينة /إم إس سي بويسيا/ فندقا عصريا عائما من فئة 4 نجوم، يقدم خدمة فاخرة لمرتاديه من مشجعي البطولة، تعكسها مجموعة متنوعة من خيارات الغرف، من ال"كابينات" التقليدية المطلة على البحر إلى الغرف ذات الشرفات والأجنحة الفاخرة، إضافة لإمكانيات متعددة لتناول الطعام وبرامج ترفيهية لجميع الأعمار.ويضم الفندق /إم إس سي بويسيا/ تحديدا، 1265 "كابينة"، وثلاث مسابح صغيرة ومركزا صحيا وسينما، بجانب المسبح وملاعب تنس وكرة سلة، إضافة إلى أربعة خيارات لتناول الطعام و15 مقهى ومكانا للفعاليات.