رئيس الجمعية التونسية لحماية صحة الطفل يحذر من خطورة الأغذية غير الصحية المقدمة للاطفال

حذر رئيس الجمعية التونسية لحماية صحة الطفل كامل المنستيري من خطورة الوجبات الغذائية الجاهزة التي أضحت تقدم للأطفال بشكل دائم، مؤكدا ان لهذه المواد الغذائية والادمان على الوجبات الدسمة والسريعة تداعيات صحية سلبية وخطيرة على صحة الأطفال.





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واكد المنستيري في تصريح لـ(وات)، على هامش اشغال الملتقى الرابع لاطباء الأطفال الممارسين الذي نظمته الجمعية التونسية لحماية صحة الطفل يومي السبت والأحد بسوسة على أهمية تبني نمط غذائي سليم متوازن ومتنوع لدى الأطفال من جميع الفئات العمرية بما فيها الألف يوم الأولى من حياة الطفل والتي تبدأ منذ اليوم الأول للحمل وتستمر إلى حدود السنتين من عمره.وبين ان من بين أضرار الغذاء غير الصحي للاطفال زيادة احتمالات إصابتهم بالسمنة والإصابة بمرض السكري وأمراض القلب. ومن أضرار الغذاء غير الصحي للاطفال أيضا تقليل نسبة الذكاء لديهم وإضعاف الذاكرة ومهارات اللغة كما أنه يؤثر في قدرتهم على التركيز وفي ضعف مستوى التحصيل الدراسي لديهم.ومثل التكوين المستمر للأطباء المقيمين في أمراض الأطفال أبرز محاور اهتمام الملتقى الرابع لاطباء الأطفال الممارسين الذي شهد مشاركة عدد هام من الاطارات الطبية والمقيمين في اختصاص طب الأطفال من تونس ومن الخارج حيث كانت لهم فرصة الاطلاع على اخر المستجدات العلمية والطبية في اختصاص امراض الأطفالوأضاف رئيس الجمعية التونسية لحماية صحة الطفل كامل المنستيري ان هذا الملتقى تضمن ورشات طبية نظرية وتطبيقية لفائدة المشاركين من الأطباء والأطباء المقيمين في جملة من الاختصاصات الطبية المتعلقة بالخصوص بالانعاش الطبي وبامراض الحساسية لدى الأطفال وبمعالجة الأطفال المصابين بالسكري بالانسولين وامراض الاسهال والامراض الجلدية وعلاج الربو لدى الطفل مؤكدا أن هذا الملتقى كان مناسبة للحوار وتبادل المعلومات والتقنيات الطبية بين الأطباء المختصين في طب الأطفال