كاس العالم قطر 2022 - قائمة لاعبي المنتخب التونسي


Publié le Lundi 14 Novembre 2022 - 12:35 قراءة: 0 د, 39 ث
      





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تونس 14 نوفمبر 2022 (وات) اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم صباح اليوم عن قائمة ال26 لاعبا الذين سيمثلون المنتخب الوطني لكرة القدم في نهائيات كاس العالم بقطر 2022 . وجاءت القائمة كما يلي :

- حراسة المرمى:
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أيمن دحمان / البشير بن سعيد / أيمن البلبولي / معز حسن

- خطّ الدفاع:
منتصر الطالبي / وجدي كشريدة / علي العابدي / علي معلول / محمد دراغر / ياسين مرياح / ديلان برون / نادر الغندري / بلال العيفة

- وسط الميدان:
عيسى العيدوني / إلياس السخيري / غيلان الشعلالي / محمد علي بن رمضان / أنيس بن سليمان / الفرجاني ساسي / حنبعل المجبري

- خطّ الهجوم:
يوسف المساكني / وهبي الخزري / سيف الدين الجزيري / نعيم السليتي / طه ياسين الخنيسي / عصام الجبالي
ر/ زهو


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