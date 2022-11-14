تونس تندد بالعملية الإرهابية في وسط مدينة اسطنبول التركية

نددت تونس، مساء يوم الأحد، بـ"بالعملية الإرهابية الجبانة" التي جدّت بمنطقة تقسيم وسط مدينة اسطنبول التركية وأودت بحياة العديد من الأبرياء وجرح آخرين.

واعربت تونس، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، عن "تضامنها الكامل مع الشعب التركي الشقيق" في هذا الظرف الأليم، متقدمة إليه وإلى أسر الضحايا بخالص التعازي وأصدق مشاعر المواساة، "سائلة الله العزيز القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويعجّل في شفاء المصابين".







وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في وقت سابق اليوم الأحد، إن انفجار قنبلة في أحد شوارع إسطنبول المزدحمة أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 50 آخرين.



