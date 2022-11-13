انطلاق عملية التصويت لانتخاب هيئة جديدة لرابطة حقوق الإنسان


Publié le Dimanche 13 Novembre 2022 - 20:13 قراءة: 0 د, 46 ث
      
انطلقت مساء يوم الأحد عملية التصويت لانتخاب هيئة جديدة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وذلك بعد مناقشة اللوائح العامة والداخلية للمؤتمر الثامن للرابطة المنعقد منذ أمس السبت بمدينة الحمامات الجنوبية، وفق ما ذكره رئيس المؤتمر عماد الهرماسي، في تصريح لــ(وات).
ويتنافس 35 مترشحا على عضوية الهيئة المديرة الجديدة للرابطة التي تتكون من 15 عضوا بدلا من 25 عضوا.


وقال الهرماسي إن أشغال المؤتمر تضمنت تنقيح النظام الداخلي للرابطة وإحالته إلى المجلس الوطني القادم للمصادقة عليه، بالإضافة إلى المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي.
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وفي سياق آخر، أشار إلى أن المؤتمر الثامن للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أصدر اليوم الأحد بيان مساندة للمعلمين النواب، وذلك بعد استعراض وضعيتهم وتناولها ضمن أشغال المؤتمر.

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ومن جهته، قال رئيس فرع الرابطة بنابل، شوقي الخلفاوي، إن اليوم الثاني من المؤتمر شهد تلاوة اللوائح ومناقشتها بالإضافة إلى النظر في الترشحات عبر لجنة الفرز وفتح باب الطعون، لاسيما وأنه تم خلال اليوم الأول (السبت) المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي بالإجماع.

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