الفضاء الفرنكوفوني في أرقام

في ما يلي بعض الأرقام المتصلة بالفضاء الفرنكفوني :





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- يضم الفضاء الفرنكوفوني 320 مليون نسمة، تنتشر في أكثر من 120 دولة ومنطقة، وأغلبهم من الشباب- تحتل اللغة الفرنسية المرتبة الخامسة من حيث اللغة الأكثر استخداما في العالم- تحتل اللغة الفرنسية المرتبة الرابعة من حيث الاكثر استعمالا على شبكة الانترنات- 93 مليون شخص يدرسون عبر العالم باللغة الفرنسية- 50 مليون شخص يزاولون تعليمهم للغة الفرنسية كلغة أجنبية- يتوقع أن يناهز عدد سكان الفضاء الفرنكوفوني 700 مليون نسمة في غضون سنة 2050- يقدر الدخل الخام لدول المنظمة الدولية للفرنكفونية 16 بالمائة من الدخل الخام العالمي