الفضاء الفرنكوفوني في أرقام


Publié le Dimanche 13 Novembre 2022 - 22:44 قراءة: 0 د, 30 ث
      
في ما يلي بعض الأرقام المتصلة بالفضاء الفرنكفوني :


- يضم الفضاء الفرنكوفوني 320 مليون نسمة، تنتشر في أكثر من 120 دولة ومنطقة، وأغلبهم من الشباب

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- تحتل اللغة الفرنسية المرتبة الخامسة من حيث اللغة الأكثر استخداما في العالم

- تحتل اللغة الفرنسية المرتبة الرابعة من حيث الاكثر استعمالا على شبكة الانترنات
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- 93 مليون شخص يدرسون عبر العالم باللغة الفرنسية

- 50 مليون شخص يزاولون تعليمهم للغة الفرنسية كلغة أجنبية

- يتوقع أن يناهز عدد سكان الفضاء الفرنكوفوني 700 مليون نسمة في غضون سنة 2050

- يقدر الدخل الخام لدول المنظمة الدولية للفرنكفونية 16 بالمائة من الدخل الخام العالمي

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