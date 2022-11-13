الفضاء الفرنكوفوني في أرقام

في ما يلي بعض الأرقام المتصلة بالفضاء الفرنكفوني :
- يضم الفضاء الفرنكوفوني 320 مليون نسمة، تنتشر في أكثر من 120 دولة ومنطقة، وأغلبهم من الشباب
.
- تحتل اللغة الفرنسية المرتبة الخامسة من حيث اللغة الأكثر استخداما في العالم
- تحتل اللغة الفرنسية المرتبة الرابعة من حيث الاكثر استعمالا على شبكة الانترنات
- 93 مليون شخص يدرسون عبر العالم باللغة الفرنسية
- 50 مليون شخص يزاولون تعليمهم للغة الفرنسية كلغة أجنبية
- يتوقع أن يناهز عدد سكان الفضاء الفرنكوفوني 700 مليون نسمة في غضون سنة 2050
- يقدر الدخل الخام لدول المنظمة الدولية للفرنكفونية 16 بالمائة من الدخل الخام العالمي
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