جمعية "هويتنا" تؤمن بقبلي عيادات طبية مجانية في الامراض الجلدية لمتساكنين من الجديدة والمنصورة

نظمت جمعية "هويتنا"، اليوم الاحد بولاية قبلي، حصة عيادات طبية مجانية في الامراض الجلدية، شملت اكثر من 60 شخص من اهالي منطقتي الجديدة والمنصورة، وذلك في اطار تقريب خدمات طب الاختصاص من مستحقيها.





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واوضحت عضو جمعية "هويتنا" احلام الناصري لوكالة تونس افريقيا للانباء ان هذه الحصة من العيادات المجانية تهدف الى تمكين اكبر عدد من اهالي المنطقة من الاستفادة من الكشف عن بعض الامراض الجلدية وتجنيبهم عناء التنقل للولايات المجاورة للعلاج، لاسيما في ظل النقص الكبير في اطباء الاختصاص في القطاعين العام والخاص بولاية قبلي.واضافت المتحدثة ان الجمعية ستعمل مستقبلا على تامين سلسلة من العيادات الطبية المجانية في عديد الاختصاصات التي تفتقرها الجهة مع السهر على متابعة الحالات التي تتطلب المزيد من العناية بالتعاون مع الاطباء الذين سيؤمنون هذه العيادات.ومن ناحيتهم عبر عدد من المواطنين الذين تنقلوا اليوم الى المدرسة الابتدائية بمنطقة الجديدة للانتفاع بالعيادات الطبية المجانية في اختصاص الامراض الجلدية عن سعادتهم بتقريب الخدمات الطبية من مقرات سكناهم، داعين الى تكرار هذه البادرة التي تساعدهم على تجنب مصاريف التنقل الى الولايات المجاورة للعلاج لدى اطباء الاختصاصوتحدث بعضهم عن عجز العديد من متساكني المنطقة عن التوجه الى أطباء الاختصاص بولايات أخرى بسبب غلاء المعيشة، مما يحول دون التمكن من متابعة حالتهم الصحية وهو ما يؤدي احيانا الى حدوث مضاعفات صحية خطيرة.