رئيس الجمهورية في عيد الشجرة: "ستظل الدولة قائمة رغم كل العقبات التي يضعونها لضربها"

شدد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، على أن الدولة "ستظل قائمة رغم كل العقبات التي يريدون وضعها في كلّ مناسبة لضربها، والإبقاء على المافيات التي استولت على مقدرات الشعب"، داعيا القضاء "إلى لعب دوره التاريخي في تطهير البلاد من المجرمين"، وإلى النظر في الترشحات المقدمة من طرف "ملاحقين من قبل العدالة".







وقال سعيّد، لدى قيامه اليوم الأحد، بغرس شجرة زيتون بالمنطقة التي شبّت بها حرائق في الصائفة الماضية بجبل بوقرنين (ولاية بن عروس)، بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للشجرة "إنه لن يقع التسامح أبدا في المستقبل مع من يتطاول على الدولة، وأنّه يوجد مؤسسات وقانون سيطبق".



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وأضاف في فيديو نشرته رئاسة الجمهورية بصفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أنّ الحرائق التي جدّت سابقا وتواترها في فترة وجيزة، "تؤكد وجود من يقف وراءها ممّن لا وطنية لهم ولا انتماء لهم لتونس، ويريدون حرق البلاد".



وأكد أنّ تونس "ستظلّ خضراء وستزداد اخضرارا"، مذكّرا بالدعم الذي حظيت به تونس من الجزائر الشقيقة فترة نشوب الحرائق، ومثمنا تكاتف جهود التونسيين الذين يشعرون بالانتماء لوطنهم بعيدا عن النفاق والشقاق والتنكيل، وفق تعبيره.

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وقال سعيّد، لدى قيامه اليوم الأحد، بغرس شجرة زيتون بالمنطقة التي شبّت بها حرائق في الصائفة الماضية بجبل بوقرنين (ولاية بن عروس)، بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للشجرة "إنه لن يقع التسامح أبدا في المستقبل مع من يتطاول على الدولة، وأنّه يوجد مؤسسات وقانون سيطبق".وأضاف في فيديو نشرته رئاسة الجمهورية بصفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أنّ الحرائق التي جدّت سابقا وتواترها في فترة وجيزة، "تؤكد وجود من يقف وراءها ممّن لا وطنية لهم ولا انتماء لهم لتونس، ويريدون حرق البلاد".وأكد أنّ تونس "ستظلّ خضراء وستزداد اخضرارا"، مذكّرا بالدعم الذي حظيت به تونس من الجزائر الشقيقة فترة نشوب الحرائق، ومثمنا تكاتف جهود التونسيين الذين يشعرون بالانتماء لوطنهم بعيدا عن النفاق والشقاق والتنكيل، وفق تعبيره.