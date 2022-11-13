القمة المصرفية المغاربية 18 حول "تحديات وآفاق النشاط المصرفي" يومي 14 و 15 نوفمبر 2022

تنعقد القمة المصرفية المغاربية الثامنة عشرة حول "تحديات وآفاق النشاط المصرفي"، يومي 14 و 15 نوفمبر 2022 بالجزائر العاصمة بمناسبة الدورة السادسة عشر للجمعية العمومية لاتحاد المصارف المغاربية





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وتمثل هذه القمة فرصة لمناقشة القضايا الأكثر إلحاحًا المتعلقة بالتحديات التي تواجه الأعمال المصرفية بما في ذلك "الجيل القادم من المنصات المصرفية" و "البنوك والمدفوعات والتقنيات الجديدة - الاتجاهات والآثار" و"ثورة المصرفية المفتوحة في منطقة المغرب العربي " و" تحديات النظام المصرفي والمالي "...كما سيتم تنظيم حلقات عمل بهذه المناسبة حول مواضيع "الذكاء الاصطناعي في خدمة البنك" و"ممارسات وتقنيات الأمن السيبرني في البنوك" و "الامتثال للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، حسب بلاغ صادر عن اتحاد البنوك المغاربيةوسيستقبل هذا الحدث الدولي عددًا كبيرًا من القادة وكبار المسؤولين التنفيذيين من البنوك المركزية والبنوك والمؤسسات المالية المغاربية وكبار رجال الأعمال بالإضافة إلى العديد من الشركاء والخبراء الدوليين.يذكر ان اتحاد المصارف المغاربية احدث في 7 ديسمبر 1990 بمبادرة من رؤساء بنوك دول المغرب العربي الخمسة وهي تونس والجزائر وليبيا والمغرب وموريتانياوهي تضم الآن معظم البنوك والمؤسسات المالية في المنطقة المغاربية.