الجمعية الدولية لرؤساء البلديات الفرونكوفونية تناقش من 16 الى 18 نوفمبر بتونس تطوير التعاون البلدي في الفضاء الفرنكفوني

تنظم بلدية تونس، بالتعاون مع الجمعية الدولية لرؤساء البلديات الفرونكوفونية، الاجتماع ال97 لمكتب الجمعية الدولية لرؤساء البلديات الفرونكونية أيام 16 و17 و18 نوفمبر الجاري بقصر البلدية بالقصبة، لمناقشة سبل تطوير العمل البلدي في الفضاء الدولي الناطق بالفرنسية (الفرونكوفوني).





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ويهدف الملتقى، الى تفعيل الوعي بالدور الاساسي لرؤساء البلديات الفرونكوفونية والمنتخبين المحليين في تحسين ظروف العيش بالبلديات، من خلال التعاون الدولي والدبلوماسية المحلية، وتقوية الروابط بين المسؤولين المحليين والمجتمع المدني والجاليات لا سيما في الفضاء الفرانكوفوني، والاقتداء بالتجارب الناجحة للتقدم بالعمل البلدي حسب ما جاء في بلاغ صادر عن بلدية تونس.وسيتم خلال الاجتماع، المصادقة على تقارير الدورتين ال95 وال96 للمكتب المنعقدة بآبيدجان (نيجيريا) في جوان 2022 ،والنظر في مطالب عضويات جديدة في الجمعية، ومناقشة المشاريع والتظاهرات المستقبلية للبلديات الفرونكوفونية، والتداول في مسودة البرنامج الاستراتيجي للفترة 2024-2028 ، والتفكير في الاعلام الصادر عن السلطات العمومية المحلية ومساهمته في الحوار والتعاون والسلام.وتنعقد أشغال مكتب الجمعية الدولية للبلديات الفرونكوفونية في سياق الحركية التي تشهدها تونس، بمناسبة انعقاد القمة الفرونكوفونية ال18 بجزيرة جربة يومي 19 و20 نوفمبر الجاري، والاحتفال بالذكرى الخمسين لإنشاء الفرنكوفونية المؤسسية.