مونديال قطر 2022 : كأس العالم تصل إلى قطر بعد نهاية الجولة العالمية

سيصل مجسم كأس العالم اليوم الأحد إلى العاصمة القطرية الدوحة بعد انتهاء الجولة الترويجية العالمية حول أكثر من 50 دولة ومنطقة, قبل ايام معدودة من انطلاق منافسات كأس العالم فيفا قطر2022.







وكان المجسم قد وصل امس السبت, كمحطة ما قبل الاخيرة الى المملكة العربية السعودية, بعد جولة عالمية شملت إحدى وخمسين دولة ومنطقة, بقيادة النجم الإسباني السابق ديفيد فيا, وعرضت للجماهير في السعودية بعدة أماكن في جدة والرياض والدمام قبل أن تعود إلى دولة قطر اليوم.

وينطلق مونديال قطر 2022 يوم 20 نوفمبر لتكون المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر.



