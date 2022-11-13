الرابطة 2 - المجموعة الثانية - نتائج الجولة الرابعة


Publié le Dimanche 13 Novembre 2022 - 16:42 قراءة: 0 د, 33 ث
      
في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم الاحد:


نادي حمام الانف - الملعب الصفاقسي 2-0
شبيبة العمران - ترجي جرجيس 1-0
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القلعة الرياضية - جمعية جربة 1-1
سبورتينغ المكنين - مكارم المهدية 2-1
قوافل قفصة - سبورتينغ بن عروس 2-0
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امس السبت
هلال مساكن - الملعب القابسي 0-0
الترتيب
هلال مساكن 10 4
ن حمام الانف 10 4
قوافل قفصة 10 4
القلعة الرياضية 7 4
شبيبة العمران 6 4
جمعية جربة 5 4
الملعب القابسي 4 4
سبورتينغ المكنين 4 4
ترجي جرجيس 3 4
سبورتينغ بن عروس 3 4
الملعب الصفاقسي 3 4
مكارم المهدية 1 4



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