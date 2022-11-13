الرابطة 2 - المجموعة الثانية - نتائج الجولة الرابعة

في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم الاحد:







نادي حمام الانف - الملعب الصفاقسي 2-0

شبيبة العمران - ترجي جرجيس 1-0

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القلعة الرياضية - جمعية جربة 1-1

سبورتينغ المكنين - مكارم المهدية 2-1

قوافل قفصة - سبورتينغ بن عروس 2-0

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امس السبت

هلال مساكن - الملعب القابسي 0-0

الترتيب

هلال مساكن 10 4

ن حمام الانف 10 4

قوافل قفصة 10 4

القلعة الرياضية 7 4

شبيبة العمران 6 4

جمعية جربة 5 4

الملعب القابسي 4 4

سبورتينغ المكنين 4 4

ترجي جرجيس 3 4

سبورتينغ بن عروس 3 4

الملعب الصفاقسي 3 4

مكارم المهدية 1 4







نادي حمام الانف - الملعب الصفاقسي 2-0شبيبة العمران - ترجي جرجيس 1-0القلعة الرياضية - جمعية جربة 1-1سبورتينغ المكنين - مكارم المهدية 2-1قوافل قفصة - سبورتينغ بن عروس 2-0امس السبتهلال مساكن - الملعب القابسي 0-0الترتيبهلال مساكن 10 4ن حمام الانف 10 4قوافل قفصة 10 4القلعة الرياضية 7 4شبيبة العمران 6 4جمعية جربة 5 4الملعب القابسي 4 4سبورتينغ المكنين 4 4ترجي جرجيس 3 4سبورتينغ بن عروس 3 4الملعب الصفاقسي 3 4مكارم المهدية 1 4