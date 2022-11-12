عودة توزيع مياه الشرب بحمام الغزاز وقليبية ومنطقة وادي الخطف بصفة طبيعية ابتداء من منتصف نهار الأحد


Publié le Samedi 12 Novembre 2022 - 21:31قراءة: 0 د, 23 ث
      
تستأنف عمليّة تزويد مدن حمام الغزاز وقليبية ومنطقة وادي الخطف من ولاية نابل بمياه الشرب بصفة طبيعية، تدريجيا، ابتداء من الساعة منتصف النهار من يوم غد، الأحد 13 نوفمبر 2022.
ويعود توزيع مياه الشرب بعد تسجيل انقطاعه من الساعة الخامسة من مساء، السبت، بسبب عطب مفاجئ طرأ على قناة الجلب الرئيسية قطر 500 مم على مستوى الطريق الجهوية 27 أمام مدرسة التضامن بمنزل تميم، وفق ما أكدته الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في بلاغ أصدرته، السبت.



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