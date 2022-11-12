تونس تستضيف بطولة افريقيا للامم للصغريات والوسطيات 2023


Publié le Samedi 12 Novembre 2022 - 22:30قراءة: 0 د, 25 ث
      
اسندت تونس تنظيم مسابقتي بطولة إفريقيا للأمم صغريات ووسطيات لكرة اليد (أوت - سبتمبر 2023) وبطولة إفريقيا للأمم أصاغر وأواسط (أوت - سبتمبر 2024) حسب ما افادت به الجامعة التونسية للعبة.
كما تم خلال إجتماع مجلس إدارة الإتحاد الافريقي لكرة اليد الذي إنعقد اليوم السبت عن بعد، منح تونس شرف تنظيم مسابقة كأس إفريقيا للأمم للكبريات للعبة المقررة في نوفمبر 2026

واوضحت الجامعة في بلاغ لها انه تم تأجيل تقديم ملفات الترشح لتنظيم كأس إفريقيا للأمم أكابر لسنة 2028 المؤهلة للألعاب الأولمبية للإجتماع القادم.

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