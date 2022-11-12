تونس تستضيف بطولة افريقيا للامم للصغريات والوسطيات 2023

اسندت تونس تنظيم مسابقتي بطولة إفريقيا للأمم صغريات ووسطيات لكرة اليد (أوت - سبتمبر 2023) وبطولة إفريقيا للأمم أصاغر وأواسط (أوت - سبتمبر 2024) حسب ما افادت به الجامعة التونسية للعبة.

كما تم خلال إجتماع مجلس إدارة الإتحاد الافريقي لكرة اليد الذي إنعقد اليوم السبت عن بعد، منح تونس شرف تنظيم مسابقة كأس إفريقيا للأمم للكبريات للعبة المقررة في نوفمبر 2026





واوضحت الجامعة في بلاغ لها انه تم تأجيل تقديم ملفات الترشح لتنظيم كأس إفريقيا للأمم أكابر لسنة 2028 المؤهلة للألعاب الأولمبية للإجتماع القادم.



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واوضحت الجامعة في بلاغ لها انه تم تأجيل تقديم ملفات الترشح لتنظيم كأس إفريقيا للأمم أكابر لسنة 2028 المؤهلة للألعاب الأولمبية للإجتماع القادم.