الشايبي يدعو الاطارات الدينية الى الوقوف على نفس المسافة من المترشحين للانتخابات وعدم الانخراط في الدعابة

دعا ابراهيم الشايبي وزير الشؤون الدينية الاطارات الدينية، الى الوقوف على نفس المسافة من كل المترشحين للانتخابات التشريعية القادمة، وعدم الانخراط في الدعاية، وتجنب توظيف المساجد باي شكل من الاشكال في الشأن السياسي، حتى تظل عنصر تجميع لا تفريق، على حد قوله.





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وأعلن الوزير، في تصريح ل (وات) اليوم السبت، بمناسبة زيارة عمل الى ولاية باجة، ان التسجيل لاداء فريضة الحج سينطلق يوم 18 نوفمبر الجاري ويتواصل حتى 18 دسيمبر القادم، عن طريق الرابط المدرج بالموقع الرسمي للوزارة، مضيفا أنه سيتم اصدار وثيقة توجيهية لضبط كل التفاصيل على ضوء المستجدات التى قال إن جزءا منها يرتبط بالجانب التونسي والجزء الآخر بالجانب السعودى.وفي رده على سؤال ل (وات)، حول وضع الزوايا وعدد من المعالم الدينية بالجهة، أفاد الوزير بأن ملف الزوايا "معقد وشائك" تتداخل فيه عديد الاطراف ومنها وزارة الشؤون الثقافية والمعهد الوطنى للتراث، مبرزا ضرورة اقرار خطة متكاملة للنهوض بالزوايا واعادة تثمينها والاستثمار فيها حتى تكون مسلكا سياحيا دينيا وتاريخيا، وفق تعبيره.وأكد الحرص على تجاوز بعض الاشكاليات المطروحة حتى يتسنى تثمين تاريخ مدينة باجة العريق، وما تزخر به من زوايا ومقامات وأضرحة وطرق صوفية، تضطلع بوظيفة تربوية واجتماعية هامة، وفق تعبيره، موضحا بخصوص تعطل اشغال صيانة الجامع الكبير، ان الاعتمادات المخصصة لذلك لا تفي بالغرض، وان الوزارة تعمل على تلافي هذا الاشكال.وقد تضمنت زيارة وزير الشؤون الدينية الى ولاية باجة، تكريم عدد من الاطارات المسجدية من حفظة القرآن الكريم ممن تفوق اعمارهم ال85 سنة، فضلا عن تدشين مسجد فاطمة الزهراء بمنطقة الفوار بباجة الشمالية، ومتابعة اشغال جامع بمنطقة المنتصر، وزيارة جامعين آخرين بمنطقتي الطبابة وسيدى الرايس.