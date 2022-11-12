الرابطة المحترفة الثانية - المجموعة الاولى - النتائج و الترتيب

اسفرت مقابلات الجولة الرابعة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم ( المجموعة الاولى) التي جرت اليوم السبت عن النتائج التالية.







ملعب المرسى

- مستقبل المرسى - النجم الرادسي 2-0

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ملعب المحمدية

- مستقبل المحمدية - شبيبة القيروان 1-3

ملعب قابس

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- مستقبل قابس - مستقبل وادي الليل 1-0

ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

- امل الرقبة بتطاوين - جندوبة الرياضية 2-1

ملعب صلاح الدين بن حميدة بمدنين

- اولمبيك مدنين - النادي القربي 0-0



ملعب مصطفى الدور بجربة ميدون

- امل جربة ميدون - النادي البنبلي 2-2



الترتيب نقاط لعب

شبيبة القيروان 10 4

النادي القربي 8 3

مستقبل المرسى 7 4

مستقبل قابس 5 4

جندوبة الرياضية 4 4

امل جربة 4 4

مستقبل المحمدية 4 3

اولمبيك مدنين 4 3

الأمل الرياضي بالرقبة 4 3

النجم الرادسي 3 4

النادي البنبلي 3 4

مستقبل وادي الليل 1 3



المجموعة الثانية

هلال مساكن - الملعب القابسي

تدور بقية مقابلات المجموعة غدا



المجموعة الثانية

ملعب مساكن

اليوم السبت

في ملعب مساكن

هلال مساكن - الملعب القابسي 0-0



الاحد 13 نوفمبر 2022

ملعب قفصة

قوافل قفصة - سبورتينغ بن عروس

ملعب المكنين

سبورتينغ المكنين-مكارم المهدية

ملعب القلعة الصغرى

القلعة الرياضية-جمعية جربة

ملعب الطيب بن عمار بالعمران

شبيبة العمران-الترجي الجرجيسي

ملعب حمام الانف

نادي حمام الانف-الملعب الصفاقسي



الترتيب مؤقتا

نقاط لعب

هلال مساكن 10 4

نادي حمام الانف 7 3

قوافل قفصة 7 3

القلعة الرياضية 6 3

جمعية جربة 4 3

الملعب القابسي 4 4

الترجي الجرجيسي 3 3

سبورتنغ بن عروس 3 3

الملعب الصفاقسي 3 3

سبورتنغ المكنين 1 3

الملعب الصفاقسي 3 3

سبورتنغ المكنين 1 3

مكارم المهدية 1 3



ملعب المرسى- مستقبل المرسى - النجم الرادسي 2-0ملعب المحمدية- مستقبل المحمدية - شبيبة القيروان 1-3ملعب قابس- مستقبل قابس - مستقبل وادي الليل 1-0ملعب نجيب الخطاب بتطاوين- امل الرقبة بتطاوين - جندوبة الرياضية 2-1ملعب صلاح الدين بن حميدة بمدنين- اولمبيك مدنين - النادي القربي 0-0ملعب مصطفى الدور بجربة ميدون- امل جربة ميدون - النادي البنبلي 2-2شبيبة القيروان 10 4النادي القربي 8 3مستقبل المرسى 7 4مستقبل قابس 5 4جندوبة الرياضية 4 4امل جربة 4 4مستقبل المحمدية 4 3اولمبيك مدنين 4 3الأمل الرياضي بالرقبة 4 3النجم الرادسي 3 4النادي البنبلي 3 4مستقبل وادي الليل 1 3هلال مساكن - الملعب القابسيتدور بقية مقابلات المجموعة غداملعب مساكناليوم السبتفي ملعب مساكنهلال مساكن - الملعب القابسي 0-0ملعب قفصةقوافل قفصة - سبورتينغ بن عروسملعب المكنينسبورتينغ المكنين-مكارم المهديةملعب القلعة الصغرىالقلعة الرياضية-جمعية جربةملعب الطيب بن عمار بالعمرانشبيبة العمران-الترجي الجرجيسيملعب حمام الانفنادي حمام الانف-الملعب الصفاقسيهلال مساكن 10 4نادي حمام الانف 7 3قوافل قفصة 7 3القلعة الرياضية 6 3جمعية جربة 4 3الملعب القابسي 4 4الترجي الجرجيسي 3 3سبورتنغ بن عروس 3 3الملعب الصفاقسي 3 3سبورتنغ المكنين 1 3الملعب الصفاقسي 3 3سبورتنغ المكنين 1 3مكارم المهدية 1 3