الرابطة المحترفة الثانية - المجموعة الاولى - النتائج و الترتيب


Publié le Samedi 12 Novembre 2022 - 18:15قراءة: 1 د, 37 ث
      
اسفرت مقابلات الجولة الرابعة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم ( المجموعة الاولى) التي جرت اليوم السبت عن النتائج التالية.


ملعب المرسى
- مستقبل المرسى - النجم الرادسي 2-0
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ملعب المحمدية
- مستقبل المحمدية - شبيبة القيروان 1-3
ملعب قابس
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- مستقبل قابس - مستقبل وادي الليل 1-0
ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
- امل الرقبة بتطاوين - جندوبة الرياضية 2-1
ملعب صلاح الدين بن حميدة بمدنين
- اولمبيك مدنين - النادي القربي 0-0

ملعب مصطفى الدور بجربة ميدون
- امل جربة ميدون - النادي البنبلي 2-2

الترتيب                 نقاط لعب
شبيبة القيروان      10       4
النادي القربي         8      3
مستقبل المرسى      7     4
مستقبل قابس        5       4
جندوبة الرياضية    4      4
امل جربة               4       4
مستقبل المحمدية   4     3
اولمبيك مدنين       4       3
الأمل الرياضي بالرقبة  4      3
النجم الرادسي         3      4
النادي البنبلي          3       4
مستقبل وادي الليل     1        3

المجموعة الثانية
هلال مساكن - الملعب القابسي
تدور بقية مقابلات المجموعة غدا

المجموعة الثانية
ملعب مساكن
اليوم السبت
في ملعب مساكن
هلال مساكن - الملعب القابسي 0-0

الاحد 13 نوفمبر 2022
ملعب قفصة
قوافل قفصة - سبورتينغ بن عروس
ملعب المكنين
سبورتينغ المكنين-مكارم المهدية
ملعب القلعة الصغرى
القلعة الرياضية-جمعية جربة
ملعب الطيب بن عمار بالعمران
شبيبة العمران-الترجي الجرجيسي
ملعب حمام الانف
نادي حمام الانف-الملعب الصفاقسي

الترتيب مؤقتا
نقاط لعب
هلال مساكن 10 4
نادي حمام الانف 7 3
قوافل قفصة 7 3
القلعة الرياضية 6 3
جمعية جربة 4 3
الملعب القابسي 4 4
الترجي الجرجيسي 3 3
سبورتنغ بن عروس 3 3
الملعب الصفاقسي 3 3
سبورتنغ المكنين 1 3
الملعب الصفاقسي 3 3
سبورتنغ المكنين 1 3
مكارم المهدية 1 3

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