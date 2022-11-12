الرابطة المحترفة الثانية - المجموعة الاولى - النتائج و الترتيب

اسفرت مقابلات الجولة الرابعة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم ( المجموعة الاولى) التي جرت اليوم السبت عن النتائج التالية.
ملعب المرسى
- مستقبل المرسى - النجم الرادسي 2-0
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ملعب المحمدية
- مستقبل المحمدية - شبيبة القيروان 1-3
ملعب قابس
- مستقبل قابس - مستقبل وادي الليل 1-0
ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
- امل الرقبة بتطاوين - جندوبة الرياضية 2-1
ملعب صلاح الدين بن حميدة بمدنين
- اولمبيك مدنين - النادي القربي 0-0
ملعب مصطفى الدور بجربة ميدون
- امل جربة ميدون - النادي البنبلي 2-2
الترتيب نقاط لعب
شبيبة القيروان 10 4
النادي القربي 8 3
مستقبل المرسى 7 4
مستقبل قابس 5 4
جندوبة الرياضية 4 4
امل جربة 4 4
مستقبل المحمدية 4 3
اولمبيك مدنين 4 3
الأمل الرياضي بالرقبة 4 3
النجم الرادسي 3 4
النادي البنبلي 3 4
مستقبل وادي الليل 1 3
المجموعة الثانية
هلال مساكن - الملعب القابسي
تدور بقية مقابلات المجموعة غدا
المجموعة الثانية
ملعب مساكن
اليوم السبت
في ملعب مساكن
هلال مساكن - الملعب القابسي 0-0
الاحد 13 نوفمبر 2022
ملعب قفصة
قوافل قفصة - سبورتينغ بن عروس
ملعب المكنين
سبورتينغ المكنين-مكارم المهدية
ملعب القلعة الصغرى
القلعة الرياضية-جمعية جربة
ملعب الطيب بن عمار بالعمران
شبيبة العمران-الترجي الجرجيسي
ملعب حمام الانف
نادي حمام الانف-الملعب الصفاقسي
الترتيب مؤقتا
نقاط لعب
هلال مساكن 10 4
نادي حمام الانف 7 3
قوافل قفصة 7 3
القلعة الرياضية 6 3
جمعية جربة 4 3
الملعب القابسي 4 4
الترجي الجرجيسي 3 3
سبورتنغ بن عروس 3 3
الملعب الصفاقسي 3 3
سبورتنغ المكنين 1 3
الملعب الصفاقسي 3 3
سبورتنغ المكنين 1 3
مكارم المهدية 1 3
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