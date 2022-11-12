المنستير: حجز 3600 علبة طماطم مضاعفة التركيز بسبب التحريض على تطبيق أسعار غير قانونية (المديرة الجهوية)

حجزت فرق المراقبة الاقتصادية الراجعة بالنظر للإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير، أمس الجمعة، حجزا صوريا لدى تاجرين للبيع بالجملة بمعتمديتي قصيبة المديوني والمكنين 3600 علبة طماطم مضاعفة التركيز سعة العلبة الواحدة 800 غرام، وفق المديرة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالنيابة زهرة ثابت.





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وبينت ثابت فى تصريح ل"وات" ان كمية الطماطم حجزت بسبب ارتكاب مخالفة التحريض على تطبيق أسعار غير قانونية، وسيقع تأمين قيمتها لفائدة الخزينة العامة للدولة، ونبهت إلى أنّ مواد الطماطم والبطاطا والبصل الجاف جميعها مسعرة، ويمكن الابلاغ عن المخالفين.ويتواصل بولاية المنستير تزويد تجار الجملة بالزيت النباتي المدعم منذ 8 أكتوبر الفارط، حيث بلغت كمية التزويد خلال الفترة الأولى من توزيع الحصة الأولى لفائدة الجهة ألف لتر يوميا في حين يبلغ المعدل اليوم حاليا ومع نهاية هذه الحصة 50 ألف لتر.وتتدخل الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير في حال تسجيل نقص لدى بعض تجار الجملة أو التفصيل بالجهة لتوفير مواد الزيت النباتي المدعم والسكر وذلك بمجرد تلقيها لإشعارات في الغرض، حسب ذات المصدر المسؤول.