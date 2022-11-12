المركب الثقافي محمد الباردي بقابس: حاضنة نموذجية لزخم الفنون والابداعات

في وسط مدينة قابس، وفي بناية خطّ الزمن على ملامحها آثاره، شقّت أضواء المركب الثقافي محمد الباردي أجنحة الظلام، الذي بدأ يتسلّل الى المدينة إيذانا بموعد العودة الى الديار للاستكانة والسكينة والراحة، إلاّ أن المشهد داخل تلك البناية قلب موازين الساعة البيولوجية من خلال حركة دؤوبة ونشاط حثيث لرواد المركّب زادتها أصوات الموسيقى المنبعثة من إحدى القاعات التي تضمّ نادي الموسيقى النسائية سحرا وجمالا.

لم يكن تجاوز الساعة السابعة مساء في عرف اولئك النسوة المغرمات بالترديد والغناء لمختلف الالحان والاغاني والموشحات سوى مجرد رقم، فالحياة تستعيد معانيها هنا في أحضان المركب الثفافي محمد الباردي بقابس وهن يمارسن هواياتهن المفضلة حالهن حال كل من اختار هذا المكان للنهل من الفنون والعيش بين دروب الابداع.



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فلا يزال المركب الثقافي محمد الباردي بقابس يمثّل حاضنة لشتّى الفنون والابداعات بمختلف توجّهاتها واختصاصاتها منذ تأسيسه سنة 1994 باعتبار دوره الثقافي والاجتماعي، وتواجده جغرافيا في قلب مدينة "الحناء" ما جعله نقطة جذب لصناع المشهد الثقافي ومريديه، فأصبح خلية نحل لا تعرف الهوادة بين نواديه المتعدّدة وزوّاره من كل الاعمار جامعا كل الاهواء والمشارب وموحّدا بين جدرانه مختلف الفئات الاجتماعية التي رأت في الثقافة السبيل الأمثل للترفيه والابداع.وحول هذا الزخم الثقافي الذي يمثله المركب الثقافي، أشارت بثينة الرويسي الجماعي مديرة المركب الثقافي محمد الباردي بقابس إلى أن "هذا الفضاء يلبّي كل الاذواق، ويلبي مختلف الرغبات، ويسع جميع الفنون، مثل السينما، والمسرح، والموسيقى، والفنون التشكيلية، ويحتضن كل الطاقات الابداعية بالجهة من مختلف الاعمار تحت إشراف وتأطير ثلّة من الاساتذة المختصين في كل هاته المجالات وغيرها من خلال نوادي الفنون التشكيلية، والرسم، والبراعات اليدوية، التربية على وسائل الاعلام والمعلومة.وتعزّزت هذه النوادي بنادي الغناء للنساء -هن- الذي انطلق في نشاطه منذ شهرين ويؤم في أغلبه موظفات وطالبات تحت إشراف استاذ الموسيقى نبيل العربي، وقد لقي اقبالا هاما وتسعى إدارة المركز الى تطويره على جميع المستويات، وفق ذات المصدر.وتابعت مديرة المركب أن "نادي -هن- للغناء جاء نتيجة انفتاح المركب على محيطه الخارجي حيث يتفاعل القائمون عليه بكل ايجابية مع مختلف المقترحات التي تصلهم ويسعون الى التجاوب معها بصرف النظر عن ضوابط التوقيت الاداري، باعتبار ان هدفهم هو استيعاب كل الطاقات الابداعية في الجهة وتلبية رغبات المهتمين بالشأن الثقافي.وأكدت الحرص على حضور المركز ضمن أغلب الانشطة المنتظمة طيلة الموسم الثقافي جهويا ووطنيا الذي انطلق خلال شهر اكتوبر المنقضي بمشاركة المركز في مهرجان الموسيقى بقابس والذي احتضنته دار الثقافة غنوش، مشدّدة على تواصل تسجيل حضور المركز في كل المحطات المقررة خلال الموسم الثقافي او الفعاليات المندرجة في اطار اتفاقيات ثنائية مع المندوبية الجهوية للتربية او ديوان الخدمات الجامعية والنسيج الجمعياتي الثقافي و البيئي.لفتت بثينة الرويسي الجماعي إلى أن المركب الثقافي دأب على تنظيم عدد من التظاهرات مثل مهرجان الفرجاني منجة للمسرح والذي سينعقد خلال شهر مارس القادم في نسخته 27 ومهرجان الطفل في شهر ديسمبر 2022".وامام التقادم النسبي لمبنى المركب الثقافي محمد الباردي بقابس، كان لزاما إخضاعه لعملية اعادة تهيئة وتعهد، فقد شهد منذ أشهر أشغال صيانة وإعادة تهيئة شملت تجديد ركح قاعة العروض، والشبكة الكهربائية، وتركيز شبكة تكييف جديدة.وتتسع قاعة العروض بالمركز الى 900 كرسي بما يخوّل له احتضان عديد التظاهرات جهويا ووطنيا، حيث استقبلت القاعة عشرات العروض المسرحية والفنية والمهرجانات الدولية وصعدت فوق خشبتها أسماء لامعة في مجال الطرب والمسرح، كما يحتضن أنشطة مركز الفنون الفنون الدرامية والركحية بقابس بصفة مؤقتة في اطار الشراكة المبرمة بين الجانبين".وحول اهم المشاريع التي يسعى المركب الثقافي محمد الباردي الى تجسيدها خلال السنوات القادمة، قالت بثينة الرويسي الجماعي "نسعى الى بعث مهرجان "روحانيات" قابس على خطى "روحانيات" نفطة بتوزر نفطة، باعتبار ما يمثله هذا المهرجان من أهمية لدى كل متساكني الجهة خاصة بعد توقف مهرجان ابولبابة الانصاري منذ 2011 رغم عراقته، مؤكدة العمل على بعث هذا المهرجان بطريقة مختلفة عن المعهود مفعمة بالتجديد والابداع وبروح مغايرة للسائد من أجل تاسيس حركية متواصلة صلب المشهد الثقافي بولاية قابس"، حسب تعبيرها.