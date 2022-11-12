تونس تحتضن بطولة العالم للصيد البحري بالصنارة من 19 الى 26 نوفمبر


Publié le Samedi 12 Novembre 2022 - 16:40قراءة: 0 د, 23 ث
      
تحتضن شواطىء ولايتي نابل وسوسة من 19 الى 26 نوفمبر الجاري بطولة العالم للصيد البحري بالصنارة للرجال والسيدات بمشاركة 18 دولة.
والدول المشاركة هي الجزائر وبلجيكا والبرازيل وكرواتيا وانقلترا وفرنسا والمانيا واليونان وايرلندا وايطاليا وهولندا وبولونيا والبرتغال وجنوب افريقيا واسبانيا وتركيا وبلاد الغال وتونس

ففي صنف الرجال ستقام المسابقة بمشاركة 18منتخبا (108 صيادين) اما في صنف السيدات فستام الدورة بمشاركة 11 منتخبا (66 متسابقة).
. وستشارك تونس في هذه البطولة العالمية في صنفي الرجال والسيدات.
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