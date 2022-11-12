بنزرت: العثور على جثة مفقود ثالث من بين المفقودين الخمسة في غرق مركبهم بمنطقة عنق الجمل بشاطئ راس انجلة

افاد مصدر امني مسؤول من مصالح الحرس البحري ببنزرت ان فرق البحث والتقصي المشتركة، تمكنت اليوم السبت، من العثور على جثة مفقود ثالث من مجموعة الاشخاص الخمسة الذين فقدوا منذ الاثنين الفارط اثر غرق مركبهم بمنطقة عنق الجمل بشاطئ راس انجلة في اعقاب محاولة مجموعة تتركب من 16 شخصا أصيلي معتمدية منزل بورقيبة اجتياز الحدود البحرية التونسية في رحلة غير نظامية نحو السواحل الايطالية.





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واضح المصدر ذاته انه تم توجيه جثمان الغريق الثالث، الذي عثر عليه على بعد حوالي ميل من منطقة عنق الجمل، الى المستشفى الجهوي الحبيب بوقطفة ، في انتظار تسليم الجثة الى اسرته، وجدد التاكيد على تواصل البحث للعثور على المفقودين الاثنين المتبقيين، من قبل اعوان وغواصي الحرس البحري والحماية المدنية وجيش البحر بمشاركة عدد من أسر المفقودين ومن المتطوعين .يذكر ان مصالح الحرس البحري ببنزرت تمكنت في ذات الاطار من انقاذ 10 اشخاص من بين ذات المجموعة من الغرق اثر انقلاب مركبهم على مستوى منطقة عنق الجمل بسواحل سيدي البشير براس انجلة من معتمدية بنزرت الجنوبية ليلة الاثنين الفارط ، وانتشال جثة شخص اصيل منطقة الدويرة بمنزل بورقيبة خلال ذات الليلة ، كما تمكنت فرق البحث المشتركة خلال الاسبوع الجاري من العثور على جثمان شخصين مفقودين من مجموع خمسة اشخاص فقدوا، قبل العثور اليوم على جثمان مفقود ثالث، في انتظار العثور على الشخصين المتفقيين .