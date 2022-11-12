الاتحاد الوطني للمرأة التونسية يمول 53 امرأة من حرفيات وخريجات مراكز تكوينه


Publié le Samedi 12 Novembre 2022 - 14:50قراءة: 0 د, 32 ث
      
أعلن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، صرف القسط الثاني من خط التمويل المخصص للاتحاد والبالغ قيمته 150 ألف دينار لفائدة 53 امرأة من خريجات مراكز التكوين التابعة له.


وكشف الاتحاد النسائي في بلاغ له، أنه يتولى تنفيذ برنامج تمويل في اطار التعاون مع البنك التونسي للتضامن من أجل تحقيق التمكين الاقتصادي والإدماج الاجتماعي للنساء مبرزا أن البرنامج يدعم الاستقلالية المالية للأسر ويدعم القدرات الحرفية لخريجات مراكز التكوين.

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وأضاف الاتحاد أن مجالات التمويل شملت أغلب القطاعات الاقتصادية على غرار الخدمات و الفلاحة و المهن الصغرى والتجارة والصناعات التقليدية وبلغت نسبة التجديد 20 بالمائة فيما قدرت نسبة توسيع المشاريع ب 45 بالمائة ، وارتفعت المشاريع الجديدة ب 55 بالمائة.

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