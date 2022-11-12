توقيع اتفاقية إطارية بين المركز الوطني للجلود والأحذية ومجموعتين مهنيتين من الجزائر


Publié le Samedi 12 Novembre 2022 - 13:32قراءة: 0 د, 45 ث
      
وقّع المركز الوطني للجلود والأحذية، أمس الجمعة، بمقره في ولاية بن عروس، اتفاقية اطارية مع كل من مجمع الجامعات الصناعية التابع لوزارة الصناعة الجزائرية والشركة القابضة للنسيج والجلود بالجزائر، وذلك لتعزيز أفق التعاون المشترك بين المؤسسات الثلاث في قطاع منسوجات الجلود والأحذية.


وبين مدير الاستراتيجيات والاتصال بالمركز الوطني للجلود والاحذية، شكري النجار، في تصريح لـ"وات" ان هذه الاتفاقية استئناف لبرنامج شراكة وتعاون بين هذه الأطراف كان انطلق قبل جائحة "كوفيد 19" وشهد ركودا بسببها، وجاءت هذه الاتفاقية لتعيد برنامج الشراكة والتعاون الى الواجهة من جديد من خلال تعزيزها للتعاون التونسي الجزائري في مجال الجلود والاحذية وانتفتاحها على مجال منسوجات الجلود.

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وتهدف الاتفاقية، وفق نفس المصدر، إلى تطوير التعاون بين الأطراف الثلاثة في مجالات التدريب والخبرة والدعم في مجالات الجلد والأحذية والنسيج والملابس، والاستناد لما يتوفر للمركز من خبرة في المجال، والعمل على وضع شبكة دعم للبرامج التدريبية، والاستفادة من نقل الخبرات المهنية والتعليمية، وتنظيم برامج تدريب مشتركة، والانفتاح على الخبرات الموجودة.

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