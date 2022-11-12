سوسة: زيادة بأكثر من 40 بالمائة في عدد السياح خلال ال10 أيام الأولى من نوفمبر مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية

افاد المندوب الجهوي للسياحة بسوسة توفيق القايد ان الولاية شهدت خلال الفترة الممتدة من 01 نوفمبر الى غاية 10 نوفمبر 2022 زيادة ب 5ر41 بالمائة في عدد السياح الوافدين والذين بلغ عددهم 21852 حريفا مقابل 15442 حريفا زاروا الجهة في السنة الماضية





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وأضاف القايد في تصريح ل"وات" اليوم السبت ان الجهة سجلت خلال نفس الفترة زيادة ب 6ر120 بالمائة في عدد الليالي المقضاة حيث بلغ عددها 73145 ليلة مقابل 33154 ليلة بالسنة الماضيةوكان لهذه الأرقام الجديدة انعكاسا ايجابيا على الفترة الممتدة من 01 جانفي الى غاية 10 نوفمبر 2022 والتي سجلت فيها الجهة زيادة ب 7ر104 بالمائة في عدد الوافدين، حيث بلغ عددهم 877603 حرفاء مقابل 428701 حريف بالسنة الماضية، وفق ذات المصدركما سجلت الجهة خلال نفس الفترة زيادة ب5ر168 بالمائة في عدد الليالي المقضاة التي بلغ عددهها اكثر من 3 ملايين و164 الفا مقابل مليون و178 الفا و670 ليلة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية 2021ويبقى العمل متواصلا، وفق تصريح المندوب الجهوي ، لتحقيق أفضل النتائج مع نهاية السنة ومع اقتراب ذروة الموسم الشتوي وخاصة فترة رأس السنة الميلادية.