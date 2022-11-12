قطر 2022 : ثلاث سيدات يشاركن في تحكيم مباريات المونديال لأول مرة في التاريخ

تشهد بطولة كأس العالم قطر 2022 التي تنطلق منافساتها يوم 20 نوفمبر الجاري مشاركة ثلاث سيدات في إدارة المباريات لأول مرة في تاريخ البطولة.





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واختيرت الفرنسية ستيفاني فرابار واليابانية يوشيمي ياماشيتا والرواندية سليمة موكانسانغا، ضمن قائمة 36 حكمًا التي أعلن عنها الاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/ لتحكيم مباريات كأس العالم قطر 2022، في حين ستشارك ثلاث سيدات أخريات لتكن حكمات مساعدات، وهن البرازيلية نويزا باك والمكسيكية كارين دياس ميدينا والأمريكية كاثرين نيسبيت.وقال رئيس لجنة الحكام في الفيفا الإيطالي بييرلويجي كولينا في حديث له حول الموضوع "نؤكد بوضوح أن الجودة هي التي تهمنا وليس الجنس".وقد تم اختيار الفرنسية فرابار (38 عامًا) لتحكيم مباريات في كأس العالم، بعد الصعود السريع لها في مجال التحكيم على أعلى مستوى في أوروبا، إذ كانت أول امرأة تدير مباراة في بطولة الدرجة الأولى الفرنسية عام 2019، وتولّت في العام نفسه إدارة نهائي كأس العالم للسيدات في فرنسا، كما أدارت أيضًا نهائي كأس السوبر الأوروبية 2019 بين ليفربول وتشلسي الإنقليزيين، قبل أن تقود مباريات في رابطة أبطال أوروبا عام 2020 ثم نهائي كأس فرنسا الموسم الماضي.أما اليابانية ياماشيتا (36 عامًا)، فقد تم اختيارها بعد أن برزت بشكل لافت في اليابان، وباتت أول امرأة تدير مباراة في رابطة أبطال آسيا للرجال عام 2019، وانتقلت إلى عالم الاحتراف في وقت سابق من هذا العام، بعد أن تخلّت عن عملها مدربة للياقة البدنية.بدورها اختيرت الرواندية موكانسانغا (34 عامًا) للمشاركة في كأس العالم بعد أن أصبحت أول امرأة تتولى الإشراف على مباراة في كأس الأمم الإفريقية للرجال في جانفي الماضي.ر/إص