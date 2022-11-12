وزاة الشؤون الدينية تؤكد أن التسجيل للحج يتم حصريا عبر موقعها الرسمي

أكدت وزارة الشّؤون الدينيّة ، أنّ تسجيل الترشّح لأداء فريضة الحج لموسم 1444هـ/ 2023م ، يتمّ حصريّا عـبر الموقع الرّسمي للوزارة: www.affaires-religieuses.tn
وبينت في بلاغ أصدرته اليوم السبت ، أن عملية التسجيل ستمتد بين 18 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022.
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وكانت اللجنة الوطنية للحج والعمرة، قررت أمس ، فتح باب الترشح للحج بداية من يوم الجمعة 18 نوفمبر 2022 ، وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الدينية.
واطلع وزير الشؤون الدينية إبراهيم الشائبي، في اجتماع اللجنة المنعقد بمقر الوزارة، على مشروع روزنامة العمليات المتعلّقة بموسم الحجّ للعام والتي تم التداول في جميع مراحلها، قبل المصادقة عليها
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