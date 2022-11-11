مدنين: مسارات القمة الفرنكوفونية الرسمية جاهزة ومعها تزينت جزيرة جربة ولبست أبهى حلة

بدأ العد تنازليا لاحتضان جزيرة جربة قمة الفرنكوفونية، ومعه أخذت الاستعدادات نسقها التصاعدي لتوشك على النهاية ووضع اللمسات الأخيرة، حتى تخرج الجزيرة في أبهى حلة وهي تستقبل ضيوفها من عديد البلدان.





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لم تهدأ اللجنة العليا لمتابعة الإعداد للقمة لتقف على كل الاستعدادات، كبيرها وصغيرها بتفاصيلها وكل جزئياتها، حتى تكون كل المحطات والمسارات التي تم اختيارها لفعاليات هذا الحدث جاهزة دون نقصان وحاضرة دون خلل.ولمتابعة آخر اللمسات، نظمت اللجنة زيارة لفائدة إعلاميي ولاية مدنين، شملت مختلف المسارات الرئيسية لأشغال القمة، انطلاقا من المسرح، وصولا إلى القرية الفرنكوفونية، وبينهما المركز الإعلامي والمركز الرسمي للرؤساء والوفود الرسمية للمحادثات الثنائية والاجتماعات والافتتاح الرسمي.تحولت كل هذه المحطات إلى خلية نحل لا تتوقف عن الحركة ولا تهدأ. ففي المسرح، الذي سيحتضن حفل الافتتاح، ينكب فريق عمل على إعداد التجهيزات الصوتية استعدادا للعرض الفني الافتتاحي الذي سيجمع فنانين اثنين تونسيين من الشباب وفنانين اثنين فركوفونيين، فيما سيدير العمل فنيا تونسي متألق دوليا، هو أمين بوحافة، وفق منية منيف عضو لجنة التنظيم المكلفة بالشؤون الثقافية.وسيدوم العرض ساعة، في كتابة موسيقية متكاملة محورها "جربة في القمة، والقمة في جربة". ولذلك لن يغيب عن العرض التراث الجربي في دخلة جربية أصيلة تؤثثها فرقة السطا جمعة المعروفة بالجزيرة، وسيكون هذا العرض أمام ضيوف القمة من رؤساء ووفود رسمية، تنقل فعالياته مباشرة من الساعة السابعة إلى الثامنة مساء على القناة الوطنية.إلى ذلك، تجمل المسرح، وخاصة محيطه الخارجي بأشجار من الزينة وبإنارة فنية جميلة، في انتظار استكمال عملية تغليف مدارجه وإدخال جانب من الجمالية والديكور بداخله، لا يمكن أان تكون جاهزة إلا قبيل موعد استغلاله.وفي الضفة الأخرى من المنطقة السياحية، انتهت عملية تجهيز المركز الإعلامي وضبط كل الجوانب التنظيمية والتسييرية والفنية، ليتبقى إضفاء جزء من التزويق على المركز ووضع بعض المعدات حتى يفتح أبوابه يوم 13 نوفمبر، موعد افتتاح القرية الفرنكوفونية، وفق ذاكر البكوش، الرئيس المدير العام للديوان الوطني للإرسال الاذاعي والتلفزي، والمنسق التقني للمركز الإعلامي، وعضو اللجنة الوطنية لتنظيم القمة.وخصصت داخل هذا المركز فضاءات للصحافة المكتوبة وأخرى للمؤسسات الإعلامية المرئية، وفضاء آخر للمؤسسات الإعلامية السمعية، مع تجهيزها بكل متطلبات نقل فعاليات القمة بنجاعة، إلى جانب تجهيز استوديوهات لفائدة قنوات تلفزية وطنية وأجنبية، مع قاعة مؤتمرات ومركز عقدي يتم فيه تجميع كل الإشارات المتاتية من جميع أماكن القمة، وتوزع على كل المؤسسات الإعلامية، سواء منها الداخلية أو الخارجية، عبر وصلات على الأقمار الصناعية.أما مركز افتتاح أشغال القمة واستقبال الرؤساء والوفود الرسمية، فهو يضم عدة فضاءات، منها المخصص للمقابلات الثنائية، وأخرى للافتتاح الرسمي وللاجتماعات الكبرى للرؤساء ولخطاباتهم الرسمية في تصميم جديد ونمط مختلف في العمل بين ورشات عمل وجلسات مغلقة، ستنتظم يوم الافتتاح يوم 19، وكذلك يوم 20 نوفمبر.وفي فضاء "اكتشف جربة"، سيكون للجميع من أهالي جربة وللوافدين من كل الجهات، موعد مع استكشاف ثقافات ومعارف نحو 25 دولة في القرية الفرنكوفونية، التي ستكون داهزة يوم غد السبت، وعلى استعداد تام لتفتح أبوابها للعموم يوم 13 نوفمبر متضمنة 22 جناحا انطلقت البلدان المشاركة في تأثيثها، إضافة إلى تنظيم ورشات حية للطفولة وللعموم وورشات في اللغة الفرنسية والصناعات التقليدية وغيرها.وتتضمن فعاليات هذه "القرية" جانبا فكريا، من خلال تقديم 42 محاضرة في مواضيع مختلفة، من ذلك انطلاق أول مهرجان بين تونس والكامرون من جزيرة جربة، وعروض فنية سيؤثثها ثلة من الفنانين، وعروض للأكلات التقليدية التونسية والموريطانية وغيرها، وفضاء للكتب وللحرف التقليدية وللسياحة والتراث، وعدة فقرات متنوعة وثرية "ستنال إعجاب الزائر"، بحسب مامية طقطق، المسؤولة عن القرية الفرنكوفونية.ولإنجاح هذه القرية الفرنكوفونية وتأمين استقبالها لأكبر عدد ممكن من الزوار، سيتم وضع 9 حافلات بعدد 3 في كل معتمدية من معتمديات جزيرة جربة لنقل الزوار إلى القرية والعودة بهم عبر سفرات متعددة، حتى تشع هذه القمة الفرنكوفونية على الجميع وتتجاوز جانبها الرسمي.ودعت اللجنة العليا لتنظيم القمة إلى العمل على إنجاح القرية الفرنكوفونية، بالإقبال عليها وزيارتها مجانا للاستمتاع بما سيقدم فيها من عروض فنية، وبما ستعرضه من منتوج متنوع لثقافات مختلفة.