وزير الصحة: المخزون الاستراتيجي من ادوية الامراض المزمنة متوفر ووزارة الصحة تبذل قصارى جهدها لتوفير كل الادوية

افاد وزير الصحة، علي مرابط، اليوم الجمعة، ان المخزون الاستراتجي من ادوية الامراض المزمنة متوفر والوزارة تبذل قصارى جهدها لتوفير كل ادوية الامراض المزمنة وكذلك بقية الادوية".





..



.

.. ...

واضاف في تصريح ل(وات) على هامش افتتاح اعمال المؤتمر الخامس للجمعية التونسية للطب العام والطب العائلي بالحمامات، بالقول "علينا التعويل على انفسنا في مجال الادوية، ولا بد من النهوض بالطب الوقائي على غرار عديد الدول المتقدمة"واوضح ان صناعة الدواء تعد احد المحاور الاربعة، التي ترتكز عليها الاستراتجية الوطنية للصحة تونس 2030 /2050، خاصة في ظل توفر عديد المخابر الدوائية والكفاءات المتخصصة في هذا الميدان.وبخصوص تشكيات مخابر صناعة الادوية من طول اجراءات اسناد رخص رواج الادوية في السوق التونسية، اوضح مرابط "ان الحل لتجاوز مختلف الصعوبات في قطاع الادوية يتمثل في تركيز الوكالة الوطنية للدواء خاصة في ظل توفر كل مكوناتها من ادارة الدواء والصيدلة ومخبر مراقبة الادوية وادارة اليقظة الدوائية معبرا عن الامل في اصدار النص القانوني الخاص بها قريبا.واعتبر ان المؤتمر الخامس للجمعية التونسية للطب العام والطب العائلي يمثل فرصة هامة لدفع تكوين الاطباء ولتعميق النقاش حول جملة من المسائل الصحية وسبل تطوير التكفل بالمرضى وتعزيز الطب الوقائي خاصة في الخطوط الامامية.وقال رئيس الجمعية التونسية للطب العام والطب العائلي، محمد كمون، ان المؤتمر الخامس للجمعية الذي تتواصل اشغاله على مدى ثلاثة ايام بالحمامات بمشاركة ضيوف من البلدان المغاربية ومن عديد البلدان الافريقية، سينظر في جملة من المحاور من ابرزها الاشكاليات التي يواجهها الاطباء حديثي التخرج والمسؤولية الطبية وكذلك السياحة الاستشفائية.