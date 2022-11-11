وزير الصحة: المخزون الاستراتيجي من ادوية الامراض المزمنة متوفر ووزارة الصحة تبذل قصارى جهدها لتوفير كل الادوية


Publié le Vendredi 11 Novembre 2022 - 20:04قراءة: 1 د, 10 ث
      
افاد وزير الصحة، علي مرابط، اليوم الجمعة، ان المخزون الاستراتجي من ادوية الامراض المزمنة متوفر والوزارة تبذل قصارى جهدها لتوفير كل ادوية الامراض المزمنة وكذلك بقية الادوية".


واضاف في تصريح ل(وات) على هامش افتتاح اعمال المؤتمر الخامس للجمعية التونسية للطب العام والطب العائلي بالحمامات، بالقول "علينا التعويل على انفسنا في مجال الادوية، ولا بد من النهوض بالطب الوقائي على غرار عديد الدول المتقدمة"

..

.

واوضح ان صناعة الدواء تعد احد المحاور الاربعة، التي ترتكز عليها الاستراتجية الوطنية للصحة تونس 2030 /2050، خاصة في ظل توفر عديد المخابر الدوائية والكفاءات المتخصصة في هذا الميدان.

وبخصوص تشكيات مخابر صناعة الادوية من طول اجراءات اسناد رخص رواج الادوية في السوق التونسية، اوضح مرابط "ان الحل لتجاوز مختلف الصعوبات في قطاع الادوية يتمثل في تركيز الوكالة الوطنية للدواء خاصة في ظل توفر كل مكوناتها من ادارة الدواء والصيدلة ومخبر مراقبة الادوية وادارة اليقظة الدوائية معبرا عن الامل في اصدار النص القانوني الخاص بها قريبا.
..
...


واعتبر ان المؤتمر الخامس للجمعية التونسية للطب العام والطب العائلي يمثل فرصة هامة لدفع تكوين الاطباء ولتعميق النقاش حول جملة من المسائل الصحية وسبل تطوير التكفل بالمرضى وتعزيز الطب الوقائي خاصة في الخطوط الامامية.

وقال رئيس الجمعية التونسية للطب العام والطب العائلي، محمد كمون، ان المؤتمر الخامس للجمعية الذي تتواصل اشغاله على مدى ثلاثة ايام بالحمامات بمشاركة ضيوف من البلدان المغاربية ومن عديد البلدان الافريقية، سينظر في جملة من المحاور من ابرزها الاشكاليات التي يواجهها الاطباء حديثي التخرج والمسؤولية الطبية وكذلك السياحة الاستشفائية.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 256487



En continu...

Toutes les news...
الجمعة 11 نوفمبر 2022 | 16 ربيع الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:44 17:15 14:54 12:10 06:53 05:24
Babnet
19°
Babnet23°Babnet% 82:الرطــوبة
تونــسBabnet18°
2.57 كم/س
:الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
23°-1823°-1722°-1623°-1525°-16
  • Avoirs en devises
    22232,4

  • (11 nov)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 3,31126 DT        1$ =3,28389 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 nov)   986,7 MDT
Indicateurs
الانتخابات التشريعية 2022
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


All radio

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

***
..

.
   