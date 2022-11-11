توزر: انطلاق أشغال بناء مركب الطفولة بحزوة ب 2,2 مليون دينار

انطلقت بداية هذا الأسبوع أشغال بناء مركب للطفولة في معتمدية حزوة بقيمة 2,2 مليون دينار على طابقين، وفق ما أفاد به "وات"، المندوب الجهوي لشؤون الأسرة والمرأة والطفولة، منجي الشتوي، على أن يتوجه بأنشطته المتنوعة لنحو مائة طفل باعتبار أنه يضم ملعبا معشبا ونوادي اختصاص وفضاءات للإعلامية والأنشطة التربوية والاجتماعية.





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وينتظر أن تدوم فترة الإنجاز حوالي 360 يوما يكون بعدها المشروع جاهزا، وهو يتنزل ضمن برامج تدعيم مؤسسات الطفولة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأطفال بمختلف ولايات الجمهورية في توفير فضاءات التربية والترفيه.ويعتبر هذا المركب المركب الأول في الجهة الذي ينجز بمواصفات عصرية تستجيب لشروط الجودة والسلامة باحتوائه على قاعة متعددة الاختصاصات ومكتبة ومكتب اخصائي نفساني ومطبخ وعدة مرافق أخرى وملعب معشب.يذكر أن ولاية توزر تضم خمسة مركبات طفولة بمعدل مركب في كل معتمدية توفر الإحاطة لقرابة 490 طفل من بينهم 31 طالبا جامعيا. ومن المشاريع المبرمجة تحويل نادي الأطفال بحامة الجريد الى مركب طفولة ليصبح عدد مركبات الطفولة في الجهة ستة، إلى جانب ثلاثة نوادي أطفال وروضتين عموميتين انطلق نشاطها في سبتمبر 2022 لفائدة 89 طفلا، من بينهم ستون طفلا ينتفعون بخدماتها بصفة مجانية.