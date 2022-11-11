بطولة افريقيا للامم لكرة اليد للسيدات: المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره المصري 21-22


Publié le Vendredi 11 Novembre 2022 - 18:57قراءة: 0 د, 30 ث
      
انقادت سيدات المنتخب الوطني التونسي مساء اليوم الجمعة الى هزيمة امام المنتخب المصري بنتيجة 21-22 (9-11 الشوط الاول) في اطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية لبطولة امم افريقيا لكرة اليد للكبريات التي تحتضنها العاصمة السنيغالية داكار من 9 الى 19 نوفمبر الجاري.
وكانت سيدات تونس قد تفوقن خلال الجولة الاولى للبطولة على المنتخب المغربي 35-25 وانتصرن على منتخب غينيا بنتيجة 36-23 في اطار الجولة الثانية.

وقد ضمن المنتخب التونسي رغم هزيمته اليوم امام مصر التاهل الى الدور ربع النهائي للبطولة.
ويختتم المنتخب التونسي سلسلة مقابلاته ضمن الدور الاول يوم الاحد بملاقاة منتخب الكونغو انطلاقا من الساعة السادسة مساء.
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