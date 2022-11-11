قابس : تضرر 06 منازل بالمطوية جراء تسرب مائي من شبكة مياه الشراب

أفادت اليوم رئيسة بلدية المطوية انصاف سالم مراسل " وات " بقابس بأن ستة منازل (06) كائنة بنهجي عمر بن الخطاب وعبد الله ابن الزبير قد تضررت جراء تسرب مياه الشراب وأن اثنين منهما تضررا بشكل جسيم.

وأوضحت أن بلدية المطوية قد أصدرت قرارا باخلاء هذه المساكن وأعلمت المواطنين بغلق النهجين المذكورين الى حين الانتهاء من الأشغال التي ستشرع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في انجازها بداية من يوم الغد مشيرة الى أن الغاية من هذين الاجرائين هي حماية سكان تلك المنازل والمواطنين من أي ضرر يمكن ان يصيبهم بسبب تلك الأشغال.





ويعد تسرب المياه من شبكة مياه الشراب التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه من الملفات الحارقة بولاية قابس حيث تسببت هذه الظاهرة الناتجة عن تقادم هذه الشبكة في ارتخاءات بالعديد من الطرقات وفي احداث اضرار كبيرة بالعديد من المنازل.

وقد طالبت اطارات ولاية قابس في مناسبات عديدة بتجديد شبكة مياه الشراب التي تسببت التسربات الموجودة فيها في ضياع كميات كبيرة من المياه مما زاد في تفاقم أزمة مياه الشراب بالجهة.

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ويعد تسرب المياه من شبكة مياه الشراب التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه من الملفات الحارقة بولاية قابس حيث تسببت هذه الظاهرة الناتجة عن تقادم هذه الشبكة في ارتخاءات بالعديد من الطرقات وفي احداث اضرار كبيرة بالعديد من المنازل.وقد طالبت اطارات ولاية قابس في مناسبات عديدة بتجديد شبكة مياه الشراب التي تسببت التسربات الموجودة فيها في ضياع كميات كبيرة من المياه مما زاد في تفاقم أزمة مياه الشراب بالجهة.