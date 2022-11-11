الرابطة الوطنية لكرة اليد: استبعاد رئيس النادي الافريقي عن دكة البدلاء ب10 مباريات

قررت الرابطة الوطنية لكرة اليد اليوم الجمعة تسليط عقوبة الحرمان من الجلوس على دكة الاحتياط ضد رئيس النادي الافريقي يوسف العلمي بداية من تاريخ 7 نوفمبر الجاري مع تخطئته ب5250 دينار وذلك على خلفية الاحداث التي عرفتها مباراة النادي الافريقي والهلال الرياضي بتاريخ 5 نوفمبر الجاري.







واضافت الرابطة في بلاغ لها ان "رئيس النادي الافريقي تعمد النزول الى ارضية القاعة في المباراة المذكورة والتوجه الى الحكام والجامعة التونسية لكرة اليد ورئيسها بالسب والنعت بابشع النعوت "



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تجدر الاشارة الى ان الهيئة المديرة للنادي الافريقي برئاسة يوسف العلمي قد قررت الاستقالة الجماعية غداة انسحاب فريق اكابر كرة القدم من مسابقة كاس الكنفدرالية الافريقية .





واضافت الرابطة في بلاغ لها ان "رئيس النادي الافريقي تعمد النزول الى ارضية القاعة في المباراة المذكورة والتوجه الى الحكام والجامعة التونسية لكرة اليد ورئيسها بالسب والنعت بابشع النعوت "تجدر الاشارة الى ان الهيئة المديرة للنادي الافريقي برئاسة يوسف العلمي قد قررت الاستقالة الجماعية غداة انسحاب فريق اكابر كرة القدم من مسابقة كاس الكنفدرالية الافريقية .