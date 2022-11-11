فتح بحث تحقيقي في حادثة سرقة اموال بنك من اجل تكوين وفاق للاستيلاء على الاموال

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة اليوم الجمعة بفتح بحث تحقيقي من أجل تكوين وفاق اجرامي بغاية الاعتداء على الأملاك والاموال العامة والخاصة ،والخيانة الموصوفة، والتمديد في الاحتفاظ بشخصين لمدة 48 ساعة اضافية ، في جريمة الاستيلاء على 200 الف اورو،من شاحنة نقل أموال بالدندان يوم الأربعاء ، وفق ما أفادت به الناطقة الرسمية للمحكمة الابتدائية بمنوبة سندس النويوي وكالة تونس افريقيا للانباء .







وأضافت ان الملف تعهد به قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث بالبحث والذي أذن للادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بالقرجاني بمواصلة الأبحاث في الحادثة التي يشتبه في التخطيط المسبق لها، مع التمديد في الاحتفاظ بالعون البنكي والسائق والذين وجها التهمة للحارس الذي أدرج في التفتيش ولايزال متحصنا بالفراروالبحث جار عنه بالتنسيق بين الفرقة المذكورة و مختلف الوحدات الامنية.



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وأضافت ان الأبحاث شملت الوضعية القانونية للشركة ومدى استجابتها للشروط القانونية والتراخيص المعمول بها ،خاصة بعد إثبات الأبحاث الاولية ان المتهم الرئيسي هو منحرف من ذوي السوابق العدلية صادرة في حقه 10 مناشير تفتيش من اجل السرقة وترويج المخدرات وتهم اخرى وفق نفس المصدر.



وأضافت ان الملف تعهد به قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث بالبحث والذي أذن للادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بالقرجاني بمواصلة الأبحاث في الحادثة التي يشتبه في التخطيط المسبق لها، مع التمديد في الاحتفاظ بالعون البنكي والسائق والذين وجها التهمة للحارس الذي أدرج في التفتيش ولايزال متحصنا بالفراروالبحث جار عنه بالتنسيق بين الفرقة المذكورة و مختلف الوحدات الامنية.وأضافت ان الأبحاث شملت الوضعية القانونية للشركة ومدى استجابتها للشروط القانونية والتراخيص المعمول بها ،خاصة بعد إثبات الأبحاث الاولية ان المتهم الرئيسي هو منحرف من ذوي السوابق العدلية صادرة في حقه 10 مناشير تفتيش من اجل السرقة وترويج المخدرات وتهم اخرى وفق نفس المصدر.