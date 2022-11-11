فتح باب الترشّح للحج بداية من يوم الجمعة 18 نوفمبر 2022

قررت اللجنة الوطنية للحج والعمرة، اليوم الجمعة، فتح باب الترشح للحج بداية من يوم الجمعة 18 نوفمبر 2022، وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الدينية.





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واطلع وزير الشؤون الدينية إبراهيم الشائبي، في اجتماع اللجنة المنعقد بمقر الوزارة، على مشروع روزنامة العمليات المتعلّقة بموسم الحجّ للعام 1444هـ/2023م، التي تم التداول في جميع مراحلها، قبل المصادقة عليها.وأشار الوزير، وفق ذات البلاغ، إلى أن عقد هذا الاجتماع يندرج في إطار إحكام التنسيق والتبكير في الاستعداد لموسم الحج.