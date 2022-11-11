أحمد نجيب الشابي: تأجيل تجمع لأنصار جبهة الخلاص الوطني وسط العاصمة لمنعهم من استعمال مكبر الصوت

أعلن رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، أن الجبهة "أرجأت" التجمع الذي أرادت تنظيمه أمام المسرح البلدي وسط العاصمة اليوم الجمعة، لدعم "الربيع العربي" وإحياء ذكرى رحيل الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، بسبب قرار وزارة الداخلية منع استخدام مكبر الصوت خلال التجمع.





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وقال الشابي في تصريح ل (وات) " أرجأنا هذا التجمع وسنطعن في قرار وزارة الداخلية أمام القضاء"، موضحا أن المشاركين في هذا التجمع تفاجأوا بمنع استعمال مكبر الصوت وبتهديد قوات الامن بحجزه.وصرح بأن شخصيات عربية جاءت لمشاركة أنصار جبهة الخلاص الوطني في هذا التجمع والمسيرة المصاحبة له "لاحياء ذكرى الربيع العربي الذي كانت تونس الشرارة الاولى لانطلاقه، وحققت به مكاسب هامة على مستوى الديمقراطية والحريات"، مشيرا الى أن "الاخفاق في المجال الاقتصادي لا يمكن أن يكون مبررا لحرمان التونسيين من احياء منجز تاريخي"، على حد تعبيره.وأضاف الشابي، أن الهدف من التجمع كان التعبير عن "التضامن مع الشعب الفلسطيني في ذكرى وفاة الزعيم الراحل ياسر عرفات" (في مثل هذا اليوم)، مستغربا عدم صدور أي ردة فعل من رئيس الجمهورية قيس سعيّد إزاء تبادل التحية بين رئيسة الحكومة نجلاء بودن ورئيس الكيان الصهيوني في مؤتمر المناخ المنعقد مؤخرا بشرم الشيخ في مصر "رغم اعتباره التطبيع خيانة عظمى".ناصر