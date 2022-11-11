القصرين: نقص فادح في أدوية الأمراض المزمنة بالجهة ودعوات لإيجاد حلول لإنقاذ المرضى من التعكّرات الخطيرة

كشف رئيس الفرع الجهوي لنقابة أطباء القطاع الخاص بالقصرين، راشد حمزاوي، أن صيدليات المستشفى الجهوي والمستشفيات المحلية والمستوصفات والمراكز الصحية العمومية بجهة القصرين تسجل منذ فترة نقصا فادحا في الأدوية خاصة أدوية الأمراض المزمنة على غرار أمراض القلب والسّكري وإرتفاع ضغط الدم والأعصاب.

وبين حمزاوي، في تصريح إعلامي، اليم الجمعة، أن هذا النقص من شأنه أن يؤثر سلبا على صحة المرضى ويتسبب لهم في تعكرات خطيرة مثل الجلطة الدماغية أو القلبية، أو القصور الكلوي، خاصة عندما عدم إيجاد بديل لأدويتهم في الصيدليات الخاصة أو يعجزون عن اقتنائها إن وجدت.





ووجّه حمزاوي الدعوة إلى وزير الصحة والمسؤولين على القطاع الصحي لفي تونس اسيما القطاع العمومي لإيجاد حل لهذا الإشكال لإنقاذ المرضى من الأزمات الصحية الخطيرة.

ومن جانبه، ذكر ممثل المجلس الجهوي للصيادلة بولايات القصرين وسيدي بوزيد وصفاقس، عبد الحميد الخليفي، في تصريح لـ(وات) أن كامل جهات البلاد تسجل في الآونة الأخيرة نقصا كبيرا في الأدوية في القطاعين العام والخاص، مرجعا ذلك الى تراكم ديون الصيدلية المركزية لدى المزوّدين مما جعلها عاجزة عن خلاص ديونها وتوريد الأدوية، إلى جانب مغادرة عدد من مصنعي الأدوية الأجانب لتونس.

..



.





ووجّه حمزاوي الدعوة إلى وزير الصحة والمسؤولين على القطاع الصحي لفي تونس اسيما القطاع العمومي لإيجاد حل لهذا الإشكال لإنقاذ المرضى من الأزمات الصحية الخطيرة.ومن جانبه، ذكر ممثل المجلس الجهوي للصيادلة بولايات القصرين وسيدي بوزيد وصفاقس، عبد الحميد الخليفي، في تصريح لـ(وات) أن كامل جهات البلاد تسجل في الآونة الأخيرة نقصا كبيرا في الأدوية في القطاعين العام والخاص، مرجعا ذلك الى تراكم ديون الصيدلية المركزية لدى المزوّدين مما جعلها عاجزة عن خلاص ديونها وتوريد الأدوية، إلى جانب مغادرة عدد من مصنعي الأدوية الأجانب لتونس.