القصرين: نقص فادح في أدوية الأمراض المزمنة بالجهة ودعوات لإيجاد حلول لإنقاذ المرضى من التعكّرات الخطيرة


Publié le Vendredi 11 Novembre 2022 - 17:21قراءة: 0 د, 52 ث
      
كشف رئيس الفرع الجهوي لنقابة أطباء القطاع الخاص بالقصرين، راشد حمزاوي، أن صيدليات المستشفى الجهوي والمستشفيات المحلية والمستوصفات والمراكز الصحية العمومية بجهة القصرين تسجل منذ فترة نقصا فادحا في الأدوية خاصة أدوية الأمراض المزمنة على غرار أمراض القلب والسّكري وإرتفاع ضغط الدم والأعصاب.
وبين حمزاوي، في تصريح إعلامي، اليم الجمعة، أن هذا النقص من شأنه أن يؤثر سلبا على صحة المرضى ويتسبب لهم في تعكرات خطيرة مثل الجلطة الدماغية أو القلبية، أو القصور الكلوي، خاصة عندما عدم إيجاد بديل لأدويتهم في الصيدليات الخاصة أو يعجزون عن اقتنائها إن وجدت.

ووجّه حمزاوي الدعوة إلى وزير الصحة والمسؤولين على القطاع الصحي لفي تونس اسيما القطاع العمومي لإيجاد حل لهذا الإشكال لإنقاذ المرضى من الأزمات الصحية الخطيرة.
ومن جانبه، ذكر ممثل المجلس الجهوي للصيادلة بولايات القصرين وسيدي بوزيد وصفاقس، عبد الحميد الخليفي، في تصريح لـ(وات) أن كامل جهات البلاد تسجل في الآونة الأخيرة نقصا كبيرا في الأدوية في القطاعين العام والخاص، مرجعا ذلك الى تراكم ديون الصيدلية المركزية لدى المزوّدين مما جعلها عاجزة عن خلاص ديونها وتوريد الأدوية، إلى جانب مغادرة عدد من مصنعي الأدوية الأجانب لتونس.
..

.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 256469



En continu...

Toutes les news...
الجمعة 11 نوفمبر 2022 | 16 ربيع الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:44 17:15 14:54 12:10 06:53 05:24
Babnet
21°
Babnet23°Babnet% 78:الرطــوبة
تونــسBabnet18°
4.12 كم/س
:الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
23°-1823°-1722°-1622°-1624°-16
  • Avoirs en devises
    22368,5

  • (10 nov)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 3,30316 DT        1$ =3,27027 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 nov)   915,6 MDT
Indicateurs
الانتخابات التشريعية 2022
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


All radio

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

***
..

.
   