أريانة: تعثر إنجاز مدارس ابتدائية جديدة وتواصل ظاهرة اكتظاظ الأقسام


Publié le Vendredi 11 Novembre 2022 - 14:24قراءة: 0 د, 57 ث
      
بلغ عدد مشاريع إحداث مدارس ابتدائية جديدة بولاية أريانة، 06 مشاريع تمت برمجتها سنوات 2018 و2019 و2021، بكل من حي الصحافيين ومناطق البكري وبرج الطويل وحي شاكر ونور جعفر ورواد، وفق وثيقة صادرة عن المندوبية الجهوية للتربية تحصلت "وات" على نسخة منها.


ويبلغ عدد أقسام كل مدرسة من المدارس المزمع إنجازها 3 قاعات تدريس ومركب إداري ومجموعة صحية، وباستثناء مدرستين تراوحت نسب تقدم الأشغال فيها بين 1 % بالنسبة للمدرسة الابتدائية بحي الصحافيين و5 % بالنسبة للمدرسة الابتدائية الأريج، لا تزال بقية المشاريع في طور طلب العروض.

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ووفق ذات الوثيقة، فقد تم إيقاف الأشغال بالمدرسة الابتدائية بحي الصحافيين من قبل البلدية في انتظار الحصول على ترخيص، في حين تمت إعادة طلب العروض لبناء مدرسة حي شاكر2 للمرة الرابعة على التوالي وللمرة الثانية بالنسبة للمدرسة الابتدائية البكري 2.

ويتميز المشهد التعليمي بجهة أريانة بظاهرة الاكتظاظ بعدد من المؤسسات التربوية خاصة بجهة رواد، وبنقص في الموارد البشرية من إطار تدريس وقيمين وعملة تنظيف وحراسة، إضافة إلى نقص في الأراضي المخصّصة للإحداثات الجديدة.
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وحسب إحصائيات سنة 2021 فقد بلغ عدد المؤسسات التربوية الابتدائية بأريانة 95 مدرسة تضم 1664 فصلا بمعدل حوالي 32 تلميذا في الفصل الواحد، الأمر الذي يتسبب في عوائق للمعلمين وللتلاميذ .

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