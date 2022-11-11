تزامنا مع افتتاح مركز الفنون بجربة مكونات المجتمع المدني تحتج رفضا لإقامة بناية على أرض محمية دوليا من اتفاقية رمسار

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وقال الناشط المدني إن هذا التحرك يستند الى معطيات ووثائق كاملة تدين اقامة هذا المشروع سواء من الفلاحة او الغابات او المحكمة العقارية والادارية وغيرها مضيفا ان صاحب المشروع لا يحمل أي رخصة للبناء على هذه الارض المحمية دوليا من اتفاقية رمسار التي يمكن ان تغير صبغتها او البناء فوقها حسب قوله.واشار الى وجود مغالطات في هذا الملف و"ما يشوب المشروع من خلل وخرق قانوني واضح وهو ما يستوجب من صاحبه تحمل المسؤولية هو ومن مكنه من التراخيص". وأوضح أن المجتمع المدني تحرك بالجزيرة مع انطلاق اشغال البناء ومنذ تغيير صبغة الارض سنة 2011 والإعلان عن ذلك في الرائد الرسمي، لافتا الى ان الرخصة تحصل عليها صاحبها من النيابة الخصوصية سنة 2017 رغم رفض 6 اعضاء في اللجنة.وينتظر المحتجون تحرك السلط، قائلين إنهم سينتهجون مرحلتين الاولى المطالبة بشبهة فساد وتدليس، وفي مرحلة ثانية التوجه نحو القضاء ورفع قضية، قائلا "إذا أنصفه القضاء فسنمتثل لذلك وننسحب من المكان موقع الاحتجاج".وفي تعليقه على هذا التحرك الاحتجاجي قال الجزيري ان مشروعه قانوني وقد صدر قرار تغيير صبغة الارض بالرائد الرسمي، مضيفا ان "عدة مراكز بها منشآت ثقافية هامة بنيت على مناطق مصنفة رامسار" .واكد ان مشروعه يعمل على احترام البيئة والمحيط من خلال غراسات متعددة انطلق فيها بالاستئناس بتجربة وخبرة معهد المناطق القاحلة قائلاأنه تولى غراسة أنواع متعددة من النخيل والزيتون والكروم والرمان وغيرها.