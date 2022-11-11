الحرس يدعو إلى الإبلاغ عن محلات الرهان الرياضي لضررها بالاقتصاد

دعت الإدارة العامة للحرس الوطني المواطنين إلى الإبلاغ عن محلات الرهان الرياضي على الرقم 71860135 ، وذلك نظرا لما تسببه هذه المحلات من ضرر اجتماعي واقتصادي للبلاد.





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وأكدت في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة، سعيها للتصدي لظاهرة الرهان الرياضي على مختلف المواقع الالكترونية غير المرخص فيها والتي لا تخضع لرقابة الدولة ، نتيجة ما تسببه من خسائر للإقتصاد الوطني خاصة واستغلال للعملة الصعبة مما يجعلها ترتقي لجرائم تبييض الأموال.وأفادت في هذا السياق بأن فرقة الأبحاث و التفتيش للحرس الوطني ببن عروس تمكنت من مداهمة محلين لألعاب الرهان الرياضي بجهتي الزهراء و حمام الأنف وحجز مبالغ مالية 14.152 ألف دينارو 2400 أورو و 126 دولار ، و08 بطاقات بنكية ، و16 حاسوب و طائرة بدون طيار متطورة.