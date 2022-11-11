الحرس يدعو إلى الإبلاغ عن محلات الرهان الرياضي لضررها بالاقتصاد


Publié le Vendredi 11 Novembre 2022 - 12:14قراءة: 0 د, 35 ث
      
دعت الإدارة العامة للحرس الوطني المواطنين إلى الإبلاغ عن محلات الرهان الرياضي على الرقم 71860135 ، وذلك نظرا لما تسببه هذه المحلات من ضرر اجتماعي واقتصادي للبلاد.


وأكدت في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة، سعيها للتصدي لظاهرة الرهان الرياضي على مختلف المواقع الالكترونية غير المرخص فيها والتي لا تخضع لرقابة الدولة ، نتيجة ما تسببه من خسائر للإقتصاد الوطني خاصة واستغلال للعملة الصعبة مما يجعلها ترتقي لجرائم تبييض الأموال.

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وأفادت في هذا السياق بأن فرقة الأبحاث و التفتيش للحرس الوطني ببن عروس تمكنت من مداهمة محلين لألعاب الرهان الرياضي بجهتي الزهراء و حمام الأنف وحجز مبالغ مالية 14.152 ألف دينارو 2400 أورو و 126 دولار ، و08 بطاقات بنكية ، و16 حاسوب و طائرة بدون طيار متطورة.



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