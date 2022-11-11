عملية اختطاف و احتجاز تنتهي بتحرير المختطف


Publié le Vendredi 11 Novembre 2022 - 10:05قراءة: 0 د, 40 ث
      
تمكن امس أعوان مركز الاستمرار العدلى بصفاقس المدينة، وفي ظرف زمني وجيز من تحرير شاب أجنبي وقع اختطافه وشد وثاقه.


وكان منطلق الأبحاث في القضية على اثر بلوغ معلومة لمركز الاستمرار العدلى بصفاقس المدينة حول عملية اختطاف تعرض لها احد الشبان فتم التنسيق بين شرطة المدينة وفرق مختصة من الحرس الوطني.
ونظرا لخطورة الجريمة تم التخطيط المحكم للمداهمة وهو ما حصل فعلا فجر امس الخميس بمنطقة سيدي صالح كم14 حيث عثر الاعوان على شخص من غينيا مقيد اليدين والساقين ومغلق الفم بشريط لاصق، فوقع تحريره وايقاف اربعة انفار جنسيتهم ايفوارية وبعد الانتهاء من التحقيقات من قبل فرقة الأبحاث والتفتيش بصفاقس التي عهدت بالقضية تمّ أيضا إيقاف المُختطف الذي تبين أنه تحيل عليهم في مبلغ مالي كبير مقابل تنظيم هجرة غير شرعيّة الى ايطاليا .
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وقد تم الاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في الغرض.

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