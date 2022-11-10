الاحتفاظ بسائق شاحنة الاموال وعون بنكي وادراج الحارس التفتيش في قضية الاستيلاء على 200 الف اورو في الدندان

اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة يوم الخميس بالاحتفاظ بسائق شاحنة نقل الاموال التابعة لاحدى شركات توزيع الاموال الخاصة، وعون بنكي ، وذلك بعد مباشرة التحقيق معهما منذ الاربعاء، من قبل أعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني، في قضية استيلاء الطرف الثالث معهما وهو الحارس على مبلغ يناهز ال200 الف اورو على مستوى الدندان من ولاية منوبة، وفق ما افادت الناطقة الرسمية للمحكمة سندس النويوي وات مساء اليوم.





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واضافت، ان الطرف الرئيسي المتهم وفق روايتي مرافقيه ، قد لاذ بالفرار بعد استيلائه على حقيبة اموال، مستغلا نزول احدهما لقضاء شان خاص على مستوى الدندان بعد المرور بها بطلب منه مغيرا مسار الشاحنة التي انطلقت من مطار تونس قرطاج نحو بنك خاص بالعاصمة، لتوزيع العملة الصعبة .وقد تبين بعد مراجعة حسابات البنك المذكور، ان المبلغ ناهز ال600 الف دينار تونسي ، على عكس الرواية الاولية التي اكدت سرقته نصف المبلغ ، وان المظنون فيه الرئيسي الذي ادرج في التفتيش، هو منحرف من ذوي السوابق العدلية صادرة في حقه 10 مناشير تفتيش من اجل السرقة وترويج المخدرات وتهم اخرى وفق نفس المصدر.ونفت النويوي ما يروج على شبكة التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكرتونية حول سرقة الشاحنة بما فيها من اموال ، واختفائها، بل ان الجريمة متعلقة بالاستيلاء على حقيبة من داخلها تحتوي المبلغ السابق ذكره.