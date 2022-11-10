صدور المنشور المتعلق باعتماد مضمون الولادة المستخرج عن بعد

تمّ اليوم الخميس إصدار منشور رئاسة الحكومة عدد 22 بتاريخ 09 نوفمبر 2022 والمتعلق بإعتماد مضمون الولادة المستخرج على الخط في المعاملات الإدارية.





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وتجدر الإشارة إلى أن هذا النص يتنزل في إطار تطبيق قرار وزير الداخلية ووزيرة العدل ووزير تكنولوجيات الإتصال المؤرخ في 16 أوت 2022 والمتعلق بضبط أنموذج وثيقة مضمون الولادة المستخرج على الخط.ويأتي هذا الإجراء في إطار تنفيذ الإصلاحات التي أقرتها الحكومة في مجالي التحديث الإداري والتحول الرقمي بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية وتطوير جودة الخدمات المسداة للمتعاملين مع الإدارة وتقليص العبء المحمول على المواطن وتخفيف الضغط على البلديات والمساهمة في ترشيد مواردها البشرية عبر اعتماد مضمون المستخرج على الخط بالتوازي مع مضمون الولادة العادي المستخرج من البلديات.ويعتمد هذا الإجراء على الهوية الرقمية "ء-هوية" التي تمكن من الولوج الآمن إلى بوابة المواطن واستخراج مضمون ولادة موثوق حامل لختم إلكتروني مرئي وطني في صيغة TN CEV 2D-Doc متضمنا للإمضاء الالكتروني الخاص بالهيكل المصدّر للوثيقة.