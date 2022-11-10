بن عروس: قريبا دار للخدمات بالمحمدية واستكمال عدد من مشاريع التنمية المندمجة بالمنطقة من بينها بناء سوق بلدية عصرية

قال رئيس بلدية المحمدية أحمد العلمي، اليوم الخميس، إن اشغال تهيئة دار للخدمات بالمحمدية تضمّ عددا من المؤسسات العمومية ستنتهي مع موفى شهر نوفمبر الجاري أي بعد قرابة شهر من انطلاقها واختيار فضاء بقلب المحمدية لتقريب الخدمات من المواطن.





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وأوضح في تصريح إعلامي، أن من ضمن هذه المؤسسات العمومية التي ستيسّر الانتفاع بالخدمات الاساسية بالمحمدية، التي تعيش توسّعا عمرانيّا ملحوظا وكثافة سكنية عالية، نجد الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، والشركة التونسية للكهرباء والغاز، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وصندوق الحيطة الاجتماعية وغيرها.وتأتي هذه البادرة تجسيدا لقرار صادر عن رئاسة الحكومة ببعث دور للخدمات في عدد من مناطق الجمهورية من ضمنها المحمدية، وقد صادق المجلس البلدي خلال دورة استثنائية انعقدت في 13 اكتوبر الفارط على هذا القرار لتنطلق الاشغال مع موفى شهر اكتوبر الفارط.ومن جهة اخرى، انعقدت صباح اليوم الخميس جلسة عمل بمقر ولاية بن عروس لمتابعة مدى تقدم انجاز مشاريع التنمية المندمجة بمعتمدية المحمدية بإشراف والي بن عروس، عـز الـدين شلبي، وحضور عدد من المديرين الجهويين، وتم النظر في المشاريع طور الإنجاز.وتطرقت الجلسة إلى مشروع بناء سوق بلدية عصرية بالمحمدية والتي تم الإعلان عن طلب عروضها يوم 08 نوفمبر الجاري، إلى جانب مشروع تهذيب حي البساتين 1 و 2 وحي القصر المتواصلة أشغاله وبلغت نسبة 70% من الإنجاز.كما تمت بالمناسبة متابعة مشروع تهذيب منطقة بوربيع الذي تقرّر التداول فيه مجددا مع متساكني المنطقة لاستغلال الاعتماد المخصص له والبالغ مليونا و177 ألف دينار، فضلا عن متابعة مشروع تجهيز المركز الوسيط للصحة بالمحمدية والذي تم التداول في الإشكاليات الإدارية المتعلقة به من أجل ختم ملف الصفقة وإمكانية استغلال الاعتمادات المتبقية.وأكد والي الجهة، بالمناسبة، على ضرورة تكاتف كل الجهود والتنسيق المحكم بين مختلف الإدارات المعنية لتذليل الصعوبات والتسريع في الإجراءات الإدارية من أجل إنهاء الأشغال في آجالها.