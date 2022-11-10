تطاوين: مراكز الإشعاع الفلاحي تتلقى 3600 مطلب للحصول على منحة الري التكميلي للزياتين

بلغ عدد المطالب التي قدّمها أصحاب أصول الزياتين بولاية تطاوين لمراكز الاشعاع الفلاحي، طيلة شهري سبتمبر وأكتوبر المنقضيين، من أجل الانتفاع بمنحة الري التكميلي، 3600 مطلب يجري حاليا التثبت من مدى احترامها للشروط المنصوص عليها في نص القرار، حسب ما أفاد به، اليوم الخميس، رئيس الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، نبيل اليحياوي.

ويقدّر عدد اصول الزياتين، التي تأثرت كثيرا بالجفاف إلى حدود تيبس بعضها، بحوالي 600 الف شجرة، ما أثر على صابة الزيتون هذا العام والمقدّرة بحوالي 2400 طن انتجتها الزياتين المروية والتي ارتفع عددها في السنوات الاخيرة واصبحت تمثل حوالي 32 بالمائة من غابات الزياتين في الجهة.





وقال اليحياوي إن أشجار الزياتين تتسع و يتوقع ان يرتفع انتاجها من سنة الى اخرى لا سيما وأنّ 65 بالمائة من الزياتين المروية مازالت فتية ولم تدخل بعد مرحلة الانتاج الفعلية.

ونظرا لمحدودية الانتاج المقدر بحوالي 400 طن من الزيت هذا العام، فان عدد المعاصر المفتوحة بولاية تطاوين بقي في حدود 4 فقط منها من يجلب الزيتون من خارج الولاية ليوفر الزيت الجديد للمستهلكين بـ17 دينار للتر الواحد.



