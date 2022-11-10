بطولة افريقيا للامم لكرة اليد للسيدات: المنتخب التونسي يحقق فوزه الثاني

حقق المنتخب التونسي للكبريات لكرة اليد فوزه الثاني في بطولة افريقيا للامم التي تحتضنها السنيغال من 9 الى 19 نوفمبر الجاري اثر تفوقه على نظيره الغيني بنتيجة 36-23 وكان الشوط الاول انتهى بفوز سيدات تونس بنتيجة 16-9.





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وكانت العناصر الوطنية فازت امس على منتخب المغرب بنتيجة 35-25 (18-14 الشوط الاول) في اطار الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الثانيةويشارك المنتخب الوطني في هذه البطولة ضمن المجموعة الثانية التي تضم ايضا منتخبات المغرب ومصر والكونغو وغينيا . وبهذا الفوز يواصل المنتخب التونسي تصدره للمجموعة الثانية برصيد 4 نقاط الى جانب الكونغو التي تفوقت اليوم على مصر 21- 20 امام المغرب وغينيا ومصر بدون رصيد.ويلاقي المنتخب التونسي للسيدات غدا الجمعة منتخب مصر بداية من الساعة الثانية ظهرا على ان يختتم سلسلة مقابلاته ضمن الدور الاول يوم الاحد بملاقاة منتخب الكونغو (س 18).وفي ما يلي نتائج مقابلات المجموعة الثانية .- المجموعة الثانيةالجولة الاولى (الاربعاء 9 نوفمبر )المغرب - تونس 25-35الكونغو- غينيا 25-21الجولة الثانية (الخميس 10 نوفمبر )مصر- الكونغو 20-21تونس - غينيا 36-23الجولة الثالثة (الجمعة11 نوفمبر)غينيا- المغرب 00ر 15 سمصر-تونس 00ر 17سالجولة الرابعة (الاحد 13 نوفمبر )المغرب- مصر 00ر 13 ستونس- الكونغو 00ر 19 سالجولة الخامسة (الاثنين 14 نوفمبر )غينيا- مصر 00ر 13 سالكونغو - المغرب 00ر 15 س