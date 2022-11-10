بطولة افريقيا للامم لكرة اليد للسيدات: المنتخب التونسي يحقق فوزه الثاني

حقق المنتخب التونسي للكبريات لكرة اليد فوزه الثاني في بطولة افريقيا للامم التي تحتضنها السنيغال من 9 الى 19 نوفمبر الجاري اثر تفوقه على نظيره الغيني بنتيجة 36-23 وكان الشوط الاول انتهى بفوز سيدات تونس بنتيجة 16-9.
وكانت العناصر الوطنية فازت امس على منتخب المغرب بنتيجة 35-25 (18-14 الشوط الاول) في اطار الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الثانية
.
ويشارك المنتخب الوطني في هذه البطولة ضمن المجموعة الثانية التي تضم ايضا منتخبات المغرب ومصر والكونغو وغينيا . وبهذا الفوز يواصل المنتخب التونسي تصدره للمجموعة الثانية برصيد 4 نقاط الى جانب الكونغو التي تفوقت اليوم على مصر 21- 20 امام المغرب وغينيا ومصر بدون رصيد.
ويلاقي المنتخب التونسي للسيدات غدا الجمعة منتخب مصر بداية من الساعة الثانية ظهرا على ان يختتم سلسلة مقابلاته ضمن الدور الاول يوم الاحد بملاقاة منتخب الكونغو (س 18).
وفي ما يلي نتائج مقابلات المجموعة الثانية .
- المجموعة الثانية
الجولة الاولى (الاربعاء 9 نوفمبر )
المغرب - تونس 25-35
الكونغو- غينيا 25-21
الجولة الثانية (الخميس 10 نوفمبر )
مصر- الكونغو 20-21
تونس - غينيا 36-23
الجولة الثالثة (الجمعة11 نوفمبر)
غينيا- المغرب 00ر 15 س
مصر-تونس 00ر 17س
الجولة الرابعة (الاحد 13 نوفمبر )
المغرب- مصر 00ر 13 س
تونس- الكونغو 00ر 19 س
الجولة الخامسة (الاثنين 14 نوفمبر )
غينيا- مصر 00ر 13 س
الكونغو - المغرب 00ر 15 س
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