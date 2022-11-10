توزر: أسبوع الموضة من 10 الى 12 نوفمبر بعروض أزياء لمصممين تونسيين وأجانب وبمشاركة مراكز قطاعية في النسيج والاكساء

انطلقت عشية اليوم الخميس النسخة الثالثة عشرة من أسبوع الموضة في تونس التي تقام للمرة الثانية في مدينة توزر بالإعلان عن برنامج التظاهرة التي تتواصل إلى غاية 12 نوفمبر، وستتضمن عروض أزياء لمصممين تونسيين وأجانب وبمشاركة سبعة مراكز قطاعية للتكوين المهني في النسيج والإكساء.





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وبحسب ما أفاد به وات أنيس منتصر منظم التظاهرة فإن كافة عروض الأزياء تقام في فضاء شط الجريد وهو اختيار جاء من المنظمين لجمالية المكان وخصوصيته، موضحا أنه الى جانب مشاركة مصممين تونسيين فإن النسخة الجديدة تشهد مشاركة مصممين من الولايات المتحدة الامريكية وأوكرانيا وفرنسا والبرتغال علاوة على مصورين وصحفيين متخصصين في عالم الموضة من فرنسا وألمانيا والبرتغال حيث سيقع إنتاج أفلام عن التظاهرة تبرز التصاميم الحديثة وآخر صيحات الموضة.ولفت أنه علاوة على أهمية التظاهرة في التعريف بتونس كوجهة للموضة وعروض الأزياء فهي تسهم كذلك في خلق حركية سياحية في جهة توزر وتعرف بمنتوجها السياحي لا سيما مع حضور مصورين محترفين من عدة جنسيات ومحطات تلفزيونية تغطي الحدث.وتشارك الوكالة التونسية للتكوين المهني للمرة الثانية على التوالي في فعاليات أسبوع الموضة وذلك بطلب من المنظمين خلال هذه الدورة بعدما كانت المشاركة بطلب من الوكالة في الدورة السابقة بحسب فاتن العدسي مديرة الاعلام والاتصال بالوكالة موضحة لوات أن سبعة مراكز متخصصة في النسيج والاكساء تشارك في عروض الأزياء وهي مراكز تونس ومنوبة وحلق الوادي وأريانة والمنستير وصفاقس قصر هلال وستكون المشاركة عن طريق المتكونين بهذه المراكز بأزياء في مواضيع جديدة بعدما شاركت الدورة الماضية بمتخرجين من هذه المراكز.ويقدم المتكونون في هذه المراكز المتخصصة 18 عرض أزياء حيث سيتمكنون، وفق تأكيدها، من معرفة كواليس اعداد عروض الأزياء بالإضافة الى الاحتكاك المباشر بمصممين تونسيين وعالميين تثري تجربتهم في هذا المجال.