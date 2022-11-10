الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي يشدد على ضرورة بعث شعب لها امتداد في الجهات وقادرة على استقطاب الطلبة بالجامعات الفتية

دعا الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي نزار بن صالح، اليوم الخميس، الى ضرورة وضع ملف التعليم العالي على طاولة الحوار من أجل توطين المؤسسات الجامعية في محيطها الاقتصادي والاجتماعي، عبر بعث شعب لها امتداد ملموس في الجهات التي تحدث فيها.





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وأكد بن صالح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء على هامش اجتماع للنقابة الاساسية لاساتذة المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبلي، ان جامعة التعليم العالي على استعداد للدفاع عن بعث عدد من الشعب الجامعية التي تكون لها افاق اكبر للنجاح ولاستقطاب الطلبة بالجامعات الفتية التي تعاني من نقص حاد في عدد الدارسين بها.وأشار في ذات السياق، الى ان عدد الطلبة المسجلين او الدارسين بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبلي اقل بكثير من طاقة استيعاب هذه المؤسسة الجامعية التي تتجاوز 1000 طالب، رغم ما تتوفر عليه من بنية تحتية متميزة، وهو ما يقتضي، وفق تقديره، التوجه نحو احداث شعب قادرة على استقطاب الطلبة.ومن ناحية اخرى قال النقابي ان مهنة الأستاذ الجامعي باتت اليوم من المهن التي لا تستهوي الشباب الذي يكتفي بالحصول على الشهادة الجامعية الاولى والتوجه مباشرة للبحث عن عمل نظرا لتوفير عديد الشعب لفرص تشغيلية باجور ارفع من مهنة الجامعي، متفاديا بذلك ضناء البحث العلمي والسعي نحو الحصول على الدكتوراه.كما لاحظ ان المكانة الاعتبارية للجامعي اليوم داخل المجتمع التونسي قد تردت نظرا لتدهور قدرته الشرائية، مستعرضا بعض الارقام التي وصفها ب"المفزعة"، حيث ان أكثر من 2000 مدرس في التعليم العالي ملحقون اليوم بالوكالة التونسية للتعاون الفني ويعملون بدول الخليج وبعض البلدان الاوروبية ودول امريكا الشمالية وبعض دول جنوب شرق اسيا.وتتراوح رتب أكثر من 1800 من هؤلاء الجامعيين، بين استاذ مساعد واستاذ محاضر واستاذ تعليم عال، اي ما يعادل دكتوراه او دكتوراه مع تاهيل جامعي، وفق ما صرح به الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي كاشفا ان نسبة 18,5 بالمائة اي ما يعادل 1 على 5 أساتذة، يغادرون البلاد ويلتحقون بالتعاون الفني نظرا لان "معادلة عيش كريم مع استقرار في وطن لم تعد ممكنة اليوم في تونس"، حسب قوله.